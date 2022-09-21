Кто имеет право на отсрочку — выжимка из федерального закона

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации. Он уже в действии — мобилизационные мероприятия должны начаться сегодня. О том, кого это коснется в первую очередь, «Фонтанка» уже писала. Теперь рассказываем подробнее о тех, кто может рассчитывать на отсрочку.

Фото: Дмитрий Лебедев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации регулирует статья 18 Федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Вот о каких категориях граждан там говорится.



Временно негодные по состоянию здоровья

Сюда входят те, кто так или иначе годен к военной службе (имеет в военном билете категорию А, Б, В или Г), но уже после установления категории столкнулся с проблемами со здоровьем. Их список определен, в него включены 17 пунктов: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни крови и кроветворных органов, болезни эндокринной, нервной, костно-мышечной и мочеполовой систем, психические расстройства, болезни глаза, уха, органов дыхания и пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни кожи, последствия травм, отравлений, других воздействий внешних факторов и прочее. В перечень болезней также включены беременность, роды и послеродовой период.



Отсрочку по состоянию здоровья можно получить на полгода и по результатам военно-медицинской экспертизы. Подробнее об этом типе отсрочки можно будет скоро прочитать на «Фонтанке».

Забронированные под гражданские нужды

Часть граждан «бронируют» от военной службы их работодатели. Как говорится всё в том же федеральном законе, это необходимо для обеспечения работы органов государственной власти, местного самоуправления и организаций на период мобилизации и военного времени. Это значит, что некоторые военнообязанные сотрудники продолжают выполнять свои обычные обязанности — чтобы органы власти и необходимые государству компании могли продолжать работать. Бронировать сотрудников могут только те организации, которые имеют такое основание в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами президента и правительства РФ.



Постоянно ухаживающие за близкими

Отсрочку могут предоставить тем, кто занят постоянным уходом за родственником: одним из родителей, супругом, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Факт необходимости такого ухода подтверждает заключение специальной медико-социальной экспертизы, которую обычно проводят по месту жительства или прикрепления к поликлинике. Ещё один вариант — один из перечисленных родственников имеет инвалидность I группы, и закон не установил других лиц, которые могли бы за ним ухаживать.



Кроме того, отсрочка предоставляется опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата и/или сестры, если нет других лиц, которые обязаны содержать их по закону.

Отцы-одиночки и имеющие на иждивении нескольких детей

Отдельно закон говорит о праве на отсрочку для тех, кто имеет на иждивении как минимум четырех детей в возрасте до 16 лет или воспитывает ребенка до 16 лет без матери. Не пойдут служить и отцы трех детей, если их супруга беременна на сроке от 22 недель.

Кроме того, отсрочку дают женщинам, у которых есть ребенок в возрасте до 16 лет, и беременным на сроке от 22 недель. Да, некоторые женщины тоже подлежат частичной мобилизации, например врачи. Впрочем, председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов считает, что до них мобилизация не дойдет.



Многодетные матери

Речь идет о матерях, которые имеют четырех и более детей до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы

С этим всё просто. Те, кто является членом Совфеда или депутатом Госдумы, получают отсрочку.

