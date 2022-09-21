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    Женщинам можно не переживать. Депутат Картаполов считает, что до них мобилизация не дойдет

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    Призывать в армию в рамках частичной мобилизации планируют тех, кто подпадает под первый разряд, а до женщин (третий разряд) это вряд ли дойдет. Об этом 21 сентября в интервью «Фонтанке» заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

    «В первую очередь, да даже не в первую очередь, а в принципе идет речь только о тех, кто отслужил в Вооруженных силах, имеет соответствующую воинскую или военно-учетную специальность, которая на сегодняшний день востребована и необходима. Скорее всего, будут сформированы несколько соединений частей, предназначенных для прикрытия государственных границ с Украиной.

    Возраст — это не волна, это разряд. У нас есть всего три разряда. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет. В первую очередь это будет касаться первого разряда в основном. Может быть, это будет касаться отдельных должностей, кого-то со второго разряда попросят, но маловероятно. Третий разряд, думаю, им вообще можно не переживать по этому поводу», — сказал он.

    «Фонтанка» показывала на схеме, кто и в какой разряд входит.

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    Полностью интервью с одним из авторов поправок, которые предполагают внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время», «читайте здесь.

    Генерал-полковник Андрей Картаполов офицерскую службу начинал в Группе советских войск в Германии. Участник большинства военных конфликтов России, начиная со второй чеченской кампании. С 2015 года находится под санкциями США и Евросоюза. С 2015 по 2018 год командовал войсками Западного военного округа, с «перерывом» на сирийскую командировку (в 2016–2017 годах командовал российской военной группировкой в САР), где руководил операцией по второму освобождению Пальмиры. В 2018 году был назначен начальником вновь созданной структуры — Главного военно-политического управления Минобороны. Тогда же получил должность замминистра обороны. С октября 2021 года — председатель комитета Государственной думы VIII созыва по обороне.

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