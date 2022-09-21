Женщинам можно не переживать. Депутат Картаполов считает, что до них мобилизация не дойдет

Призывать в армию в рамках частичной мобилизации планируют тех, кто подпадает под первый разряд, а до женщин (третий разряд) это вряд ли дойдет. Об этом 21 сентября в интервью «Фонтанке» заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.
«В первую очередь, да даже не в первую очередь, а в принципе идет речь только о тех, кто отслужил в Вооруженных силах, имеет соответствующую воинскую или военно-учетную специальность, которая на сегодняшний день востребована и необходима. Скорее всего, будут сформированы несколько соединений частей, предназначенных для прикрытия государственных границ с Украиной.
Возраст — это не волна, это разряд. У нас есть всего три разряда. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет. В первую очередь это будет касаться первого разряда в основном. Может быть, это будет касаться отдельных должностей, кого-то со второго разряда попросят, но маловероятно. Третий разряд, думаю, им вообще можно не переживать по этому поводу», — сказал он.
«Фонтанка» показывала на схеме, кто и в какой разряд входит.
Полностью интервью с одним из авторов поправок, которые предполагают внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время», «читайте здесь.