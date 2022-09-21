Женщинам можно не переживать. Депутат Картаполов считает, что до них мобилизация не дойдет

Призывать в армию в рамках частичной мобилизации планируют тех, кто подпадает под первый разряд, а до женщин (третий разряд) это вряд ли дойдет. Об этом 21 сентября в интервью «Фонтанке» заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.



«В первую очередь, да даже не в первую очередь, а в принципе идет речь только о тех, кто отслужил в Вооруженных силах, имеет соответствующую воинскую или военно-учетную специальность, которая на сегодняшний день востребована и необходима. Скорее всего, будут сформированы несколько соединений частей, предназначенных для прикрытия государственных границ с Украиной.

