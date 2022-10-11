«Дичь» из Красногвардейского. Повестками достали и мёртвых, и женщин, и отцов-героев

Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов Поделиться Поделиться





На востоке Петербурга пытаются мобилизовать почти всех — но план пока выполнен наполовину.

Жители Красногвардейского района Петербурга, не подлежащие мобилизации, массово продолжают получать повестки в военкомат. Читатель «Фонтанки» Вениамин, отец шестерых детей, рассказал, что тоже нашёл приглашение в военкомат в почтовом ящике. «То, что в администрации Красногвардейского района нет информации о том, что у меня шесть детей — исключено, потому что они мне выдавали справку о многодетности, да и вообще дети со мной прописаны в одной квартире, а именно туда и пришла повестка», — говорит он. «Я не особо переживаю, понимаю, что ошибка, но раздражает, что люди ничего не проверяют и настолько халатно относятся к своим обязанностям», — добавляет многодетный отец, называя происходящее «дичью».



Повестки в Красногвардейском районе разносят в основном сотрудники жилконтор. В некоторых случаях, не застав жителей дома, они крепят записки на двери: «Уважаемый такой-то, в связи с неоднократным посещением и невозможностью вручить вам повестку, необходимо прийти на участок оповещения в управляющую компанию».

Одну из таких записок повесили на дверь жителя, умершего три года назад.

Фото: Александра Каменщикова Поделиться Поделиться





Повально вручать повестки в Красногвардейском районе начали ещё на прошлой неделе. Одному из жителей её выдали прямо в поликлинике. История напоминала триллер. Во время визита к терапевту после осмотра врач позвонил кому-то по телефону и произнёс фразу: «У меня проблемы с вистой». Тут же открылась дверь, вошли медсестра и мужчина в белом халате с повесткой в руках. В администрации района тогда говорили, что от каждой поликлиники в мобилизационную комиссию районного военкомата входит представитель, который во внерабочее время разносит повестки для уточнения документов воинского учета. «В данном случае все просто совпало, что гражданин, которого не могли застать дома, пришел на прием в поликлинику».



До этого повестки в Красногвардейском районе получили две женщины. Документ 43-летней Надежде вручили лично в руки и под подпись. Вторая женщина — 35-летняя Людмила — связывала получение повестки с наличием лицензии на огнестрельное оружие и зарегистрированное на её имя охотничье ружье. В администрации района назвали оба этих случая ошибкой. Женщинам принесли извинения.

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин предположил в разговоре с «Фонтанкой», что ошибки произошли из-за того, что фамилии у женщин такие, по которым невозможно определить пол человека. По его словам, сейчас жалобы в основном поступают от тех, кто живёт в новых домах Новой Охты. Это — тысячи людей, которые не встали на учёт в военкомат. «С данными большая проблема. Мы таких людей не призываем, конечно. Всё, что можем, мы сортируем с военкоматом. По повесткам, которые выписываются, мы стараемся следить, чтобы не выдавали их инвалидам, многодетным», — отметил он.



Разумишкин заметил, что частичная мобилизация будет идти в городе ещё минимум до конца недели: «Небольшие районы уже отчитались, а большие районы пока нет. Уверен, что до конца недели придётся добирать. По информации, которую мы сверяем с военкоматом, больше половины уже есть мобилизованных. Люди идут неохотно. Но много людей приходят на сверку данных, если понимают, что у них категория В, инвалидность».

Чиновник отметил, что в подведомственных району учреждениях повестки пока не раздают, в том числе «не трогают» школы.

