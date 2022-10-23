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    «Направление — просто бумажка». Как борется с мобилизацией петербуржец с психиатрическим диагнозом

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    В Петербурге хотят мобилизовать мужчину с психиатрическим диагнозом. Об этом «Фонтанке» 23 октября рассказала его племянница, уточнив, что горожанина с помощью полиции забрали на сборный пункт и удерживали там.

    Сергею Носову 44 года, он проходил срочную службу в 1996 году. Мужчина имеет категорию А и военно-учетную специальность «стрелок», но за два года службы «ни разу не держал в руках оружие», утверждает его племянница Изета. Она добавляет, что Сергею не вручали повестку лично — «запихнули под дверь». 15-го числа он пошел в военкомат Кировского района, где его якобы хотели без медкомиссии отправить в часть, но на осмотре настоял пришедший вместе с мужчиной родственник.

    Психиатр предположил у Сергея диагноз (хотя, судя по предоставленному редакции документу, и поставленный им под сомнение) и направил в ПНД. В диспансере, по словам Изеты, ему назначили лечение и выписали направление в клинику неврозов, но там не оказалось мест. Сергея поставили в очередь на госпитализацию. В направлении от психиатра из военкомата значилась дата явки — 15 ноября, но за Сергеем пришли раньше.

    «Сегодня, 23 октября, в квартиру по месту прописки пришел участковый и забрал Носова Сергея в отделение полиции. Удерживали там и не отпускали. Направления от психиатров с установленным диагнозом отвергают и говорят, что для них это просто бумажка! Человека, больного психическим заболеванием, хотят отправить уже сегодня в военную часть. У полиции была информация, будто Сергей Николаевич был в розыске. Но он не скрывался, он занимался вопросами своей госпитализации», — рассказала Изета.

    По ее словам, Сергея отправили на сборный пункт на Загородном проспекте, но затем все-таки отпустили, выдав новую повестку на 16 ноября.

    В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» не прояснили историю: ответили, что действия полиции комментировать не могут. В ГУ МВД по Петербургу и области информацией о таких событиях не располагают.

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