«Направление — просто бумажка». Как борется с мобилизацией петербуржец с психиатрическим диагнозом

В Петербурге хотят мобилизовать мужчину с психиатрическим диагнозом. Об этом «Фонтанке» 23 октября рассказала его племянница, уточнив, что горожанина с помощью полиции забрали на сборный пункт и удерживали там.

Сергею Носову 44 года, он проходил срочную службу в 1996 году. Мужчина имеет категорию А и военно-учетную специальность «стрелок», но за два года службы «ни разу не держал в руках оружие», утверждает его племянница Изета. Она добавляет, что Сергею не вручали повестку лично — «запихнули под дверь». 15-го числа он пошел в военкомат Кировского района, где его якобы хотели без медкомиссии отправить в часть, но на осмотре настоял пришедший вместе с мужчиной родственник.

Психиатр предположил у Сергея диагноз (хотя, судя по предоставленному редакции документу, и поставленный им под сомнение) и направил в ПНД. В диспансере, по словам Изеты, ему назначили лечение и выписали направление в клинику неврозов, но там не оказалось мест. Сергея поставили в очередь на госпитализацию. В направлении от психиатра из военкомата значилась дата явки — 15 ноября, но за Сергеем пришли раньше. «Сегодня, 23 октября, в квартиру по месту прописки пришел участковый и забрал Носова Сергея в отделение полиции. Удерживали там и не отпускали. Направления от психиатров с установленным диагнозом отвергают и говорят, что для них это просто бумажка! Человека, больного психическим заболеванием, хотят отправить уже сегодня в военную часть. У полиции была информация, будто Сергей Николаевич был в розыске. Но он не скрывался, он занимался вопросами своей госпитализации», — рассказала Изета.