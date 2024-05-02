Атаки ATACMS, паводки в России, депортация мигрантов. Главные новости последних дней глазами «Фонтанки»

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В первый рабочий день мая «Фонтанка» составила дайджест главных материалов за последние дни для тех, кто мог пропустить их на праздниках. Новости России В нескольких регионах России продолжается борьба с паводками

Уровень воды в реке Ишиме в районе Абатского превысил 12 метров. Ветер формирует волну, которая создает повышенную нагрузку на насыпи и дамбу. Федеральная трасса окружена водой.

Паводок в Тюменской области продолжается, вопреки ожиданиям властей. Пик еще не пройден, вода поднимается, сообщил 30 апреля губернатор региона Александр Моор.



Власти России проявляют повышенное внимание к миграционным вопросам Очередной рейд по выявлению трудовых мигрантов и вручению им повесток в военкомат провели 30 апреля сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону. По данным «Фонтанки», были обследованы склады и стройки Петербурга.

Послу России в Таджикистане Семену Григорьеву вручили ноту в МИД республики в связи с «нарушениями прав» граждан этой страны на территории РФ. Издание «Азия-Плюс» сообщило о «сотнях таджикских мигрантов», застрявших на российско-казахстанской границе. Главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана 30 апреля в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и обсудили массовые случаи недопуска таджикских граждан на территорию РФ. Атаки БПЛА и ракетами по регионам России со стороны Украины



Глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил появившиеся ранее сведения об атаке по территории полуострова баллистическими ракетами ATACMS. В своем телеграм-канале 30 апреля он сообщил о том, что ракеты были сбиты.

«Фонтанка» спросила военных экспертов, о чем говорит сбитие ракет, про поставки которых на Украину так много говорили.

В Совете Национальной безопасности США не стали комментировать данные России о том, что ее противоракетные установки сбили шесть американских ракет ATACMS за сутки.

Курская область подверглась обстрелам и атакам беспилотниками: погибли двое мирных жителей — в селе Козино и в селе Николаево-Дарьино.

Новости Санкт-Петербурга В Петербурге в Ботаническом саду началось цветение сакуры и возникли очереди из желающих полюбоваться ею.



На 74-м году жизни скончался советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель Андрей Тропилло. Его дочь Полина рассказала «Фонтанке» о смерти и похоронах отца.

«Фонтанка» рассказала об интересных маршрутах для прогулок по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Мировые новости Митинги против «закона об иноагентах» в Грузии В парламенте Грузии 30 апреля продолжилось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», именуемого также «законом об иноагентах». Первое чтение завершилось 17 апреля со скандалом и массовыми протестами.

После нескольких часов уличных протестов 30 апреля спецназ в Тбилиси применил резиновые пули для разгона демонстрантов. Сотни человек отказались уходить от здания парламента Грузии, требуя не принимать закон «об иностранных агентах». Полиция попыталась оттеснить протестующих с одной из центральных улиц Тбилиси — Руставели. Участники протестов, по свидетельствам очевидцев, кидали в ответ бутылки и камни. Во время акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси 1 мая пострадали восемь человек — все они были госпитализированы и один выписан после оказания медицинской помощи. Об этом 2 мая сообщила телекомпания Rustavi2 со ссылкой на министра здравоохранения Грузии.

Санкционная политика Управление по контролю за иностранными активами США обновило санкционный перечень, 1 мая он был опубликован на сайте Министерства финансов США. В черный список попали 29 физических лиц, 252 организации и 16 судов. В новый санкционный список США попали и 37 компаний из Петербурга.



Новости культуры

Для тех, кто интересуется майскими телепремьерами, «Фонтанка» составила список лучших сериалов мая (среди них есть и премьеры, и продолжения любимых шоу) и написала о самых главных музыкальных альбомах, вышедших в апреле.