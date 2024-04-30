В Курской области в результате обстрела погибла жительница Козино. Село попадает под огонь уже второй раз за день

Жительница села Козино Рыльского района Курской области погибла в результате дневного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Еще одна местная жительница с ранениями была госпитализирована в районную больницу. Ранее этим днем село Козино уже попадало под обстрел: после утренней атаки были ранены два человека, также отправленные в больницу, повреждены 10 домов и линия электропередачи. Села Козино, Локоть, Городище частично остались без света.
Минобороны России тем временем отчиталось об уничтожении трех украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. «30 апреля с 15:30 до 16:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Следственный комитет России выпустил заявление о том, что «очередные преступления ВСУ против мирного населения Курской области будут расследованы и будет установлен круг лиц, причастных к их совершению».