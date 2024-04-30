«По инициативе российской стороны»: главы МИД РФ и Таджикистана обсудили по телефону усилившиеся проверки мигрантов на границе

Главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана 30 апреля в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и обсудили массовые случаи недопуска таджикских граждан на территорию РФ. Об этом сообщает МИД России, подчеркивая, что беседа состоялась по инициативе российской стороны.



По заявлению ведомства, таджикистанской стороне были даны «дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трагические события в «Крокус Сити Холле» стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчёркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска».