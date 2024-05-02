Минздрав Грузии назвал число пострадавших на митинге 1 мая. У митингующих — травмы, интоксикация и респираторные осложнения

Во время акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси 1 мая пострадали восемь человек — все они были госпитализированы и один выписан после оказания медицинской помощи. Об этом 2 мая сообщила телекомпания Rustavi2 со ссылкой на министра здравоохранения Грузии.



Все пострадавшие — гражданские лица, принимавшие участие в митинге против принятия «закона об иноагентах», который уже во втором чтении рассматривает парламент страны. По данным, которые приводит Rustavi2, «пострадавшие имеют различные травмы, в том числе ранения лица, головы и тела, а также интоксикацию и респираторные осложнения. На данном этапе состояние здоровья госпитализированных больных удовлетворительное. Они находятся на лечении и находятся под наблюдением».