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    Минздрав Грузии назвал число пострадавших на митинге 1 мая. У митингующих — травмы, интоксикация и респираторные осложнения

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    Во время акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси 1 мая пострадали восемь человек — все они были госпитализированы и один выписан после оказания медицинской помощи. Об этом 2 мая сообщила телекомпания Rustavi2 со ссылкой на министра здравоохранения Грузии.

    Все пострадавшие — гражданские лица, принимавшие участие в митинге против принятия «закона об иноагентах», который уже во втором чтении рассматривает парламент страны. По данным, которые приводит Rustavi2, «пострадавшие имеют различные травмы, в том числе ранения лица, головы и тела, а также интоксикацию и респираторные осложнения. На данном этапе состояние здоровья госпитализированных больных удовлетворительное. Они находятся на лечении и находятся под наблюдением».

    С начала протестных акций в районе проспекта Руставели мобилизованы аварийно-спасательные бригады, медицинские услуги оказываются всем гражданам. В настоящий момент у здания парламента остается только несколько десятков митингующих, однако в ночь на 2 мая в парламенте объявлялся «красный уровень» опасности: участники акции протеста разбили железной трубой окно на первом этаже здания парламента и забросили внутрь несколько дымовых шашек.

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    ГрузияЗакон об иноагентахМитингПротесты
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