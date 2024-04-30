В Совете Нацбезопасности США отказались комментировать сбитые Россией ракеты ATACMS

В Совете Национальной безопасности США не стали комментировать данные России о том, что ее противоракетные установки сбили шесть американских ракет ATACMS за сутки. Об этом 30 апреля сообщает ТАСС.



Вопрос о сбитых ракетах представителю Совета Нацбезопасности США Джону Кирби задали во время брифинга журналисты. Ранее Минобороны России сообщило о шести сбитых ATACMS за сутки к 30 апреля. 28 апреля была информация о пяти сбитых за сутки ракетах. 19 апреля – о 10 за неделю.



«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS. Скажу лишь, что оно существенное», - сказал Кирби (цитата по ТАСС).



24 апреля Reuters сообщил, ссылаясь на свои источники, что США уже поставили Украине ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. Это произошло впервые, раньше Америка передавала только снаряды, способные пролететь до 165 километров. Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что альянс долгое время не оказывал Украине помощь в обещанном объеме.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Россия сбивает ракеты ATACMS над Крымским полуостровом.

