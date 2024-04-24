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    Reuters: США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS

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    10 комментариев

    США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS, а Украина на прошлой неделе впервые применила их. Об этом 24 апреля сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

    Уточняется, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта.

    По словам чиновника, ракеты были впервые применены 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму, который находился в 165 км от линии фронта.

    Напомним, 24 апреля Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Всего на помощь Украине выделят 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».

    В первую очередь Украине направят ракеты для систем ПВО Patriot и артиллерийские снаряды, поскольку их нехватку ВСУ ощущают наиболее жестко. В этот пакет вошли также как раз дальнобойные (300 км) ракеты ATACMS.

    Впервые российские военные сообщили о сбитых ATACMS, произведенные в США и запущенных с территории Украины, в конце октября 2023 года. За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что результата от поставок американских ракет ATACMS на Украину не будет и что это ошибка США, которая продлевает агонию Украины.

    19 апреля Минобороны РФ сообщало о трех ракетах ATACMS, сбитых над Черным морем.

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    Комментарии 10

    28024795724 Апр 2024 в 21:02
    А ты чего ждала, Корея?
    Господства мирового, да?
    © из "Оды корейским ракетам"
    +2−0
    Сила в Правде!!24 Апр 2024 в 20:48
    отлично пошёл за вискарём.

    хе-хе.
    +8−1
    28029143324 Апр 2024 в 20:37
    Дас ис гут.
    +7−2
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