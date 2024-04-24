Reuters: США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS

США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS, а Украина на прошлой неделе впервые применила их. Об этом 24 апреля сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
Уточняется, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта.
По словам чиновника, ракеты были впервые применены 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму, который находился в 165 км от линии фронта.
Напомним, 24 апреля Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Всего на помощь Украине выделят 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».
В первую очередь Украине направят ракеты для систем ПВО Patriot и артиллерийские снаряды, поскольку их нехватку ВСУ ощущают наиболее жестко. В этот пакет вошли также как раз дальнобойные (300 км) ракеты ATACMS.
Впервые российские военные сообщили о сбитых ATACMS, произведенные в США и запущенных с территории Украины, в конце октября 2023 года. За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что результата от поставок американских ракет ATACMS на Украину не будет и что это ошибка США, которая продлевает агонию Украины.
19 апреля Минобороны РФ сообщало о трех ракетах ATACMS, сбитых над Черным морем.