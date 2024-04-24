Reuters: США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS

США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS, а Украина на прошлой неделе впервые применила их. Об этом 24 апреля сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Уточняется, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта.



По словам чиновника, ракеты были впервые применены 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму, который находился в 165 км от линии фронта.

Напомним, 24 апреля Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Всего на помощь Украине выделят 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».