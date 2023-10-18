Путин высказался о поставках американских ракет ATACMS на Украину

Результата от поставок американских ракет ATACMS на Украину не будет — это ошибка США, которая продлевает агонию Украины. Об этом в среду, 18 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.



Глава государства отметил, что США могли не поставлять ракеты ATACMS, а потом сказать, что поставки бы привели к лишним жертвам. «Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию», — сказал Путин.

