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    Путин высказался о поставках американских ракет ATACMS на Украину

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    18 комментариев

    Результата от поставок американских ракет ATACMS на Украину не будет — это ошибка США, которая продлевает агонию Украины. Об этом в среду, 18 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.

    Глава государства отметил, что США могли не поставлять ракеты ATACMS, а потом сказать, что поставки бы привели к лишним жертвам. «Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию», — сказал Путин.

    Также президент РФ отметил, что появление ATACMS «создает дополнительную угрозу». Затем Путин уточнил: «Мы, конечно, сможем отражать эти атаки [ракетами]».

    Ранее стало известно, что в Белом доме официально признали, что передали Украине ракеты ATACMS. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин накануне сообщил, что ВСУ применили ATACMS для удара по пригороду Бердянска.

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    ATACMSУкраинаСШАПутин
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    Комментарии 18

    Гость18 Окт 2023 в 13:56
    Дальше цитата из Панасенкова: " На ... мне этот Бердянск?"
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:56
    Простите моё любопытство, а кроме как говорить - он что-нибудь умеет? Ну вот аппарат для создания колебаний воздуха работает, это заметно. А вот каких-либо положительных действий, а не звукосотрясений - я за 23 года не заметил.
    +1−0
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