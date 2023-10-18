Путин высказался о поставках американских ракет ATACMS на Украину

Результата от поставок американских ракет ATACMS на Украину не будет — это ошибка США, которая продлевает агонию Украины. Об этом в среду, 18 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что США могли не поставлять ракеты ATACMS, а потом сказать, что поставки бы привели к лишним жертвам. «Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию», — сказал Путин.
Также президент РФ отметил, что появление ATACMS «создает дополнительную угрозу». Затем Путин уточнил: «Мы, конечно, сможем отражать эти атаки [ракетами]».
Ранее стало известно, что в Белом доме официально признали, что передали Украине ракеты ATACMS. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин накануне сообщил, что ВСУ применили ATACMS для удара по пригороду Бердянска.