В Белом доме официально признали, что передали Украине ракеты ATACMS

Администрация Соединенных Штатов официально признала, что передала Украине тактические ракеты ATACMS, передает 17 октября ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы Совбеза Белого дома Эйдриенн Уотсон.
Речь о ракетах с дальностью полета 165 км.
«Недавно США предоставили Украине ATACMS <…> Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности, цитирует агентство заявление Уотсон.
О том, что небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS недавно тайно доставили на Украину, первыми заявили журналисты американского издания Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
А РИА Новости со ссылкой на украинского депутата сообщило о первом применении этих ракет ВСУ.