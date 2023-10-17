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    В Белом доме официально признали, что передали Украине ракеты ATACMS

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    Администрация Соединенных Штатов официально признала, что передала Украине тактические ракеты ATACMS, передает 17 октября ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы Совбеза Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    Речь о ракетах с дальностью полета 165 км.

    «Недавно США предоставили Украине ATACMS <…> Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности, цитирует агентство заявление Уотсон.

    О том, что небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS недавно тайно доставили на Украину, первыми заявили журналисты американского издания Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

    А РИА Новости со ссылкой на украинского депутата сообщило о первом применении этих ракет ВСУ.

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