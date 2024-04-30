«Сбивать их мы можем». Военные эксперты — об ударах по Крыму ракетами ATACMS

Реактивная система залпового огня M270 с ракетами ATACMS Фото: Julie Rogers / Zuma / TASS Поделиться Поделиться





После ракетных атак ночью с 29 на 30 апреля на территории Крымского полуострова обнаружены, как утверждают местные власти, остатки американских ракет ATACMS. Минобороны отчиталось о шести сбитых ракетах этого типа за сутки, за минувшие выходные было пять.



«Фонтанка» спросила военных экспертов, о чем говорит сбитие ракет, про поставки которых на Украину так много говорили.

ATACMS — это тактические баллистические ракеты класса «земля — земля», которые запускают с реактивных систем залпового огня HIMARS. Их производят в США, на вооружении они состоят во многих странах, включая Польшу, Румынию, Грецию, Турцию, ОАЭ и Южную Корею. Сейчас США поставляют такие ракеты Украине. Их дальность в зависимости от модификации составляет 165 и 300 километров.

23 апреля президент Соединенных Штатов подписал законопроект о новом объеме военной помощи Украине. Вместе с тем было объявлено, что США начинают поставки Украине ракет дальностью 300 километров. Раньше их не поставляли, как объяснялось, чтобы не допустить ударов американским вооружением по центральным регионам России. Украина использовала для удаленных целей беспилотники, которые производит и сама.



ATACMS особенно опасны для России? «Это баллистическая, высокоскоростная ракета, которая летит на большой высоте и в то же время быстро достигает цели. Такие ракеты успешно перехватывают наши комплексы ПВО: С-400, С-300 и БУК-М3», — рассказал «Фонтанке» военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Российские комплексы ПВО в полной мере рассчитаны на противодействие таким ракетам — подтверждает и еще один эксперт, основатель портала Millitary Russia Дмитрий Корнев. Многое зависит от того, насколько грамотной будет тактика противника.



«Зенитные ракетные комплексы, которые у нас есть на вооружении, создавали во времена, когда ракеты ATACMS уже существовали. Так что их разрабатывали с учетом возможной необходимости поражать такие цели. Сбивать их мы можем. Но если применение этих ракет будет грамотным: одновременно с разных пусковых установок в одну цель, вместе с атакой дронами, плюс что-то еще — оборона может быть сложной. У ПВО есть предел производительности и точности», — говорит Корнев.

Такие ракеты могут совершать маневры и тем самым дополнительно «усложнять жизнь», но при своевременном обнаружении их уверенно сбивают. Эксперт отмечает, что ATACMS можно остановить даже комплексами БУК-М1 и БУК-М2, но выше эффективность у БУК-М3, С-400 и С-300.



В Крыму действительно нашли остатки ATACMS? Глава Крыма Сергей Аксенов 30 апреля подтвердил атаку по полуострову именно ATACMS и опубликовал фото найденных неразорвавшихся боеприпасов, предостерегая жителей от того, чтобы к ним приближаться.

«В интернете не было материалов, которые позволили бы сказать, что в ночь с 29 на 30 апреля в Крыму применялись именно ракеты ATACMS. Те шарики, которые опубликовал глава Крыма Аксёнов — я не понимаю, что это такое, — признается Дмитрий Корнев. — В целом, если есть доступ к подробным фото и видео, то, конечно, можно определить ракеты ATACMS».

«Я думаю, что это ракета ATACMS, потому что другие ракеты крылатые, они отличаются. Отдельный вопрос — какая модификация? На 300 километров или на 165 — по внешнему виду не скажешь. Но я предполагаю, что стреляли более дальнобойные ракеты. Неразорвавшиеся фрагменты свидетельствуют о том, что они старые, со складов Пентагона», — размышляет Василий Дандыкин.

Вечером 30 апреля представитель Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби отказался комментировать данные о сбитых ракетах ATACMS в зоне российской спецоперации.

Что дальше Его коллега отмечает, что ракетами с кассетными боеприпасами могут бить по системам ПВО и аэродромам. Если противник выберет в качестве мишени Крымский мост, то, скорее всего, будет использовать ракеты без них, считают эксперты.



Оба сходятся в том, что Украину интересует, прежде всего, Крым и его транспортное сообщение с Россией. Дальнобойное оружие может быть использовано именно в этом направлении.



«Я так понимаю, что они не отказались от удара на праздники. Их волнует, прежде всего, Крымский мост. Вполне вероятно, что они могут попытаться еще и ударом с моря разрушить дорогу. Но я убежден, что мы учли предыдущий опыт и сделали выводы. У них ничего не получится», — прогнозирует Дандыкин.



О том, что именно Крымский мост станет главной целью ВСУ, ранее говорил политолог Сергей Марков. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, в свою очередь прогнозировал, что дальнобойными ракетами ATACMS будут бить по важнейшим пунктам управления, аэродромам ВКС и площадкам базирования армейской авиации, а также военно-морским базам. Подробнее о том, как эксперты и наблюдатели отреагировали на поставки нового вооружения Украине — читайте здесь.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»