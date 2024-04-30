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    В Грузии продолжается рассмотрение закона об иноагентах. У здания парламента проходят акции протеста

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    В парламенте Грузии 30 апреля продолжилось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», именуемого также «законом об иноагентах». Первое чтение завершилось 17 апреля со скандалом и массовыми протестами.

    Вместе с началом рассмотрения законопроекта во втором чтении возобновились и протестные акции: участники акции протеста против законопроекта об иноагентах начали собираться у здания парламента в Тбилиси, куда прибыла полиция. Сообщается о стычках митингующих и первых задержаниях. Полицейские оттесняют протестующих от здания парламента и применяют силу против тех, кто пытается блокировать входы и выходы, мешая депутатам покинуть парламент. Сообщается об использовании полицейскими перцового газа. Активисты, в свою очередь, забрасывают парламент яйцами. К месту противостояния подтягивают водометы.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принять его планируется в третьем и окончательном чтении 17 мая. Президент Зурабишвили уже выразила желание наложить на него вето, и для его преодоления парламенту потребуется простое большинство голосов депутатов — 76 из 150. На сегодняшний день у правящей партии в законодательном органе 83 депутата. Таким образом, закон может вступить в силу уже в конце мая — начале июня 2024 года.

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    ГрузияЗакон об иноагентахПротесты
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