Пики паводка в Тюменской области сдвинулись на более поздний срок. Вода продолжает подтапливать федеральную трассу

Паводок в Тюменской области продолжается вопреки ожиданиям властей. Пик еще не пройден, вода поднимается, сообщил 30 апреля губернатор региона Александр Моор.
В селе Абатское, где вода окружила федеральную трассу Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск), уровень подтопления достиг 12 метров 22 сантиметров. За два дня вода поднялась на 20 сантиметров. Уровень по состоянию на вторник выше исторического максимума в этой местности более чем на полметра.
«Вчера мы ожидали пик уровня реки Ишим в селе Абатское, но нынешний паводок аномальный. Вода снова поднялась. <…> Круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Пока уровень воды будет высоким, реверсивное движение на трассе Р-402 сохранится», — рассказал в своем телеграм-канале Моор.
Река Тобол, как и река Ишим, ведет себя нетипично, отмечает губернатор. Сейчас она разливается по пойме, пики паводка сдвигаются. В районе села Упорово пик ожидают 6 мая, в городе Ялуторовске — 9–10 мая. По остальным населенным пунктам возможные даты пиковых подтоплений не названы.
Губернатор предупреждает, что начался интенсивный подъем реки Ишим рядом с селом Викулово. Власти предварительно установили там дополнительные защитные сооружения.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о рекордном подтоплении в Тюменской области и работах по укреплению федеральной трассы на пострадавших территориях.
По данным МЧС, в целом по России паводок постепенно идет на спад: две недели назад было затоплено больше 18 тысяч домов, а по последним данным — около 10 тысяч.