Войска вышли к Херсону, а мир выкатил санкции. Как прошел первый день операции на Украине

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Поделиться Поделиться







Основные события начали разворачиваться еще накануне, когда лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о военной помощи. Она была оказана и вышла за пределы фактических границ самопровозглашенных республик. О том, что творилось ночью и утром — читайте здесь и здесь.



После полудня Киев предсказуемо объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. В течение дня президент Украины Владимир Зеленский несколько раз повторил, что его страна вместе с западными партнерами строит антипутинскую коалицию, а британский премьер Борис Джонсон анонсировал срочное совещание членов НАТО. В официальном заявлении военного союза операцию российский войск назвали угрозой евроатлантической безопасности. Кремль ответил, что сроки операции зависят от ее результативности; желаемый результат — денацификация и демилитаризация Украины.



Российские войска продолжили движение, а Министерство обороны подчеркнуло еще раз, что они не наносят ракетных и авиационных ударов по украинским городам. Вскоре стало понятно, что с альтернативной точкой зрения будет туговато: Роскомнадзор неожиданно сообщил средствам массовой информации, что, рассказывая о ходе войсковой операции, они обязаны пользоваться исключительно официальными данными российских ведомств; нарушителям — миллионные штрафы и блокировка материалов.



НАТО привело в действие план обороны, однако его генсек Столтенберг в очередной раз подчеркнул: войска союза не пойдут на территорию Украины.

ДНР сообщила о приостановке эвакуации гражданского населения; власти Луганской народной республики заявили о том, что украинские военные части начинают переходить на сторону ополченцев. ФСБ также подтвердила, что украинские пограничники покинули свои посты. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился максимально уважительно относится к солдатам противника, которых надлежит разоружать и выводить из зоны боевых действий по согласованным коридорам.



Днем стало известно, что в Азовском море обстреляны два судна (одно из них оказалось из Петербурга). Позже пришло сообщение, что Россия потеряла один штурмовик Су-25 из-за отказа техники, летчик успел катапультироваться. К вечеру Следственный комитет заявил, что при обстреле Белгородской области пострадали трое человек, среди них — ребенок.



Около 19:30 СМИ сообщили, что российская армия взяла под контроль часть Херсонской области. Все поставленные дневные задачи выполнены успешно, доложил представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Войска вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить подачу воды в Крым. По официальным данным, за день из строя были выведены 83 наземных объекта военной украинской инфраструктуры, сбиты 4 самолета, вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2».



В течение дня сообщалось о закрытии аэропортов на юге России и, соответственно, об отмене рейсов — в том числе из Пулково. Ростуризм призвал отели в этих городах продлить пребывание застрявших туристов, а РЖД пообещали усилить необходимые направления.



Некоторые европейские страны приостановили выдачу виз россиянам. Несмотря на все происходящее — прокачка газа через границу не только не остановилась, но и рекордно выросла за сутки. В целом весь день прошел в ожидании санкций, о которых Евросоюз и США должны были объявить к вечеру, за это время пять крупнейший российских компаний подешевели на 9,5 трлн рублей. Курс рубля рекордно обваливался, его восстанавливали интервенции Центробанка; однако в ряде обменников валюту буквально смели.



В итоге первой санкции объявила Великобритания: под удар попали банк ВТБ и авиаперевозчик «Аэрофлот». Позже с обращением выступил президент США Джозеф Байден, который назвал Владимира Путина агрессором и также объявил о санкциях к крупнейшим банкам и компаниям России. Страны G7 намерены ограничить развитие России в сфере высоких технологий, в космической программе, затруднить возможности бизнеса вести расчеты в долларах, фунтах и иене. Отключать страну от системы SWIFT пока не будут; отправлять американские войска на территорию Украины — тоже, только в Германию.



На этом фоне президент Владимир Путин встретился с представителями крупного бизнеса страны, обсуждались меры поддержки экономики. О том, как российский рынок реагировал на происходящее — читайте здесь.





В течение дня множество популярных деятелей культуры, шоу-бизнеса, журналистов, спортсменов высказывались о ситуации на Украине. Наиболее медийные из них говорили о тревоге, чувстве стыда, призывали остановить боевые действия. Им отвечали их коллеги, а также глава Совфеда Валентина Матвиенко, которая заявила, что противники спецоперации больше думают о сиюминутных проблемах.



Несколько организаций подали заявку на проведение антивоенных акций на начало марта, однако к тому времени уже было известно, что одна такая акция состоится в Петербурге у станции метро «Гостиный двор», и будет она несогласованной. Следственный комитет предостерегал от участия в таких мероприятиях и предупреждал, что отпечаток от них может остаться на всю жизнь. Несмотря на это, вечером на Невском проспекте собралась внушительная толпа, начались массовые задержания, автозаки забивали под завязку. Акции протеста прошли и в других городах.





Весь день противоречивые сигналы подавал спортивный мир: так, баскетбольная «Барселона» все же собралась прилететь на матч с петербургским «Зенитом», несмотря на протесты ряда игроков. Международный олимпийский комитет, в свою очередь, осудил действия России. Европарламент призвал УЕФА перенести место проведения финального матча Лиги чемпионов, который должен состояться в Петербурге.



«Фонтанка» весь день вела текстовую трансляцию событий, самое важное — здесь.