«Отпечаток на последующую судьбу». Следком призывает россиян не выходить на митинги на фоне новостей об Украине

Суровое наказание и отпечаток на всю последующую жизнь рискуют получить участники митингов, массовых беспорядков и других акций, добро на которые не давали власти. Об этом 24 февраля напоминает Следственный комитет России.



Освежить знания россиян о последствиях несогласованных акций ведомство решило из-за призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой. Зазывают, по данным СКР, через интернет, СМИ и социальные сети.



Как напоминают, «серьёзные правовые последствия» влекут участие и призывы к митингам и массовым беспорядкам, за их организацию и сопротивление представителю власти предусмотрено «суровое наказание» вплоть до лишения свободы.

