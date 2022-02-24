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«Отпечаток на последующую судьбу». Следком призывает россиян не выходить на митинги на фоне новостей об Украине

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Суровое наказание и отпечаток на всю последующую жизнь рискуют получить участники митингов, массовых беспорядков и других акций, добро на которые не давали власти. Об этом 24 февраля напоминает Следственный комитет России.

Освежить знания россиян о последствиях несогласованных акций ведомство решило из-за призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой. Зазывают, по данным СКР, через интернет, СМИ и социальные сети.

Как напоминают, «серьёзные правовые последствия» влекут участие и призывы к митингам и массовым беспорядкам, за их организацию и сопротивление представителю власти предусмотрено «суровое наказание» вплоть до лишения свободы.

«Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу. Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Московская прокуратура тем временем предупреждает, что намеченные в центре мероприятия одобрения властей не получили.

Петербургский надзор также просит не реагировать на призывы к участию в несогласованных акциях и напоминает о коронавирусе.

«Кроме того, ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, проведение публичных мероприятий на территории города до 31 марта 2022 года запрещено», — сообщает прокуратура.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (19)

Клаустрофобик
Работать в Бастрыкинском гестапо скоро будет некому.
Leo.S
О как пошло, теперь осуждение и митинг против войны - преступление. Королевство кривых зеркал
260597571
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