«Отпечаток на последующую судьбу». Следком призывает россиян не выходить на митинги на фоне новостей об Украине

Суровое наказание и отпечаток на всю последующую жизнь рискуют получить участники митингов, массовых беспорядков и других акций, добро на которые не давали власти. Об этом 24 февраля напоминает Следственный комитет России.
Освежить знания россиян о последствиях несогласованных акций ведомство решило из-за призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой. Зазывают, по данным СКР, через интернет, СМИ и социальные сети.
Как напоминают, «серьёзные правовые последствия» влекут участие и призывы к митингам и массовым беспорядкам, за их организацию и сопротивление представителю власти предусмотрено «суровое наказание» вплоть до лишения свободы.
«Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу. Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность», — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Московская прокуратура тем временем предупреждает, что намеченные в центре мероприятия одобрения властей не получили.
Петербургский надзор также просит не реагировать на призывы к участию в несогласованных акциях и напоминает о коронавирусе.
«Кроме того, ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, проведение публичных мероприятий на территории города до 31 марта 2022 года запрещено», — сообщает прокуратура.