ФСБ: Украинские пограничники покинули посты на границе с Россией

Подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией. Об этом 24 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.



«Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — цитирует информагентство заявление ведомства.



Ранее в Минобороны России заявили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказали сопротивления вооруженным силам РФ во время проведения военной операции.

