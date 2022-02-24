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ФСБ: Украинские пограничники покинули посты на границе с Россией

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Подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией. Об этом 24 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — цитирует информагентство заявление ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказали сопротивления вооруженным силам РФ во время проведения военной операции.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (11)

X-кот
Сейчас разрушенную страну Украину возглавит бандит-Пушилин и добьет..
Дежурный врач
Украина продолжает выполнять обязательства по транзиту российского газа.... Война войной, а бабло - это другое?)))))))
Petr_SPb
Было бы странно, если бы пограничникам предлагали сдерживать наступление регулярных войск: у них для этого нет ни вооружения, ни личного состава. Слава богу, сейчас не 1941 год, и приказа "ни шагу назад" никто не отдаст.
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