FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: ВС России не наносят ракетных и авиационных ударов по городам Украины

27
Печать

Российская армия не наносит ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины, пограничники не оказывали сопротивления, ряд подразделений ВСУ отступает, бросая оружие. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

«Вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — сказал он.

По его словам, группировка ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а войска ЛНР в направлении города Счастье форсировали Северский Донец и продвинулись на полтора километра. Бойцы обеих республик ведут бои.

При этом, по данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины «продолжают обстрелы мирных городов Донбасса». «Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик».

Также Конашенков предупредил, что Украина подготовила постановочные видеоролики с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения и распространяет их через соцсети и телеграм-каналы с целью обвинения России.

«Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», — добавил представитель МО РФ.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

ash364
И что все верят этому?
Капец. Он хочет сказать, что там само на Украине взрывается и ракеты не из России?
А главное зачем? Неужели у деда весна так работает?
Rozenkrantz
друг утром написал о ракетах со стороны моря и взрывах в городе. Одесса. где Одесса и где Донбасс...
Дежурный врач
Петербургское метро увеличило число сотрудников безопасности.
Ребята, будьте бдительны!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний