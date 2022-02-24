Минобороны: ВС России не наносят ракетных и авиационных ударов по городам Украины

Российская армия не наносит ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины, пограничники не оказывали сопротивления, ряд подразделений ВСУ отступает, бросая оружие. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — сказал он.

По его словам, группировка ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а войска ЛНР в направлении города Счастье форсировали Северский Донец и продвинулись на полтора километра. Бойцы обеих республик ведут бои.



При этом, по данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины «продолжают обстрелы мирных городов Донбасса». «Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик».



Также Конашенков предупредил, что Украина подготовила постановочные видеоролики с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения и распространяет их через соцсети и телеграм-каналы с целью обвинения России.



«Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», — добавил представитель МО РФ.

