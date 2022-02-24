«То, что происходит, – вынужденная мера». Путин встретился с представителями крупного российского бизнеса

«Хотел бы несколько соображений высказать относительно возможных решений, которые на наш взгляд надо принимать уже сейчас. Во-первых, насколько это возможно в нынешней ситуации, хотелось бы обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестиционных проектов. В рамках этого направления мы ведем активный диалог с правительством. В частности речь идет о завершении доработки механизма соглашений защите и поощрении капиталовложений. Я думаю, что в течение месяца мы завершим эту работу с правительством», - сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Также он предложил продлить срок действия наиболее популярных механизмов поддержки бизнеса, в том числе корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов. С учетом введения санкций в отношении суверенного долга, Шохин отметил, что нужно думать над дополнительной стимуляцией спроса на облигации со стороны частных инвесторов. По его словам, на Мосбирже их количество превысило 15 млн (ИИС).

Кроме того, глава РСПП назвал введение эффективного регулирования цифровых финансовых активов и криптовалют. «Поддерживаем взвешенную позицию Минфина и правительства и призываем не затягивать с формированием законодательной базы», - сказал он.

Путин начал ответ с объяснения причин спецоперации на Украине. «То, что происходит, – вынужденная мера: просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям – по нулям. Откровенно говоря, честно говоря, даже удивлен – ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу еще раз это подчеркнуть – вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы», - цитирует его пресс-служба Кремля.