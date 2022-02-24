Матвиенко призвала противников спецоперации на Украине не думать о «сиюминутных проблемах»

Россиянам, которые выступают против спецоперации РФ на Украине, следует переживать о безопасности страны, а не о «своих сиюминутных трудностях и проблемах». Об этом 24 февраля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — сказала она (цитата по РИА Новости).

