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Боевые действия на Украине

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Матвиенко призвала противников спецоперации на Украине не думать о «сиюминутных проблемах»

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Россиянам, которые выступают против спецоперации РФ на Украине, следует переживать о безопасности страны, а не о «своих сиюминутных трудностях и проблемах». Об этом 24 февраля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие. Кроме того, анонсированы антивоенные акции. Следственный комитет и МВД уже предупредили об ответственности за незаконные массовые выступления.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (40)

266200953
После такого патриотического захода понимаю, что её сынок будет первым, кто поедет воевать , отнюдь, не за сиюминутные выгоды
264548321
Гражданскую войну развязать очень просто. Только вот кто от этого выиграет? Мне плевать на Путина и на оппозиционеров. От того, что будут митинги и протесты не выиграет никто. Выиграют те, кто хотел власти. Но Рашка все равно будет в говне. Так или иначе. А потом что? Товарищи оппозиционеры из школоты и института повзрослеют и что? Увидят то, чего ОНИ ДОБИЛИСЬ. И что их дети, как были в говне, так и остались. Только вот уже время повернуть нельзя будет назад.
Leo.S
Любое оправдание войны также преступлени стаканиха пополнила список преступников
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