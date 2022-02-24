Петербургские яблочники хотят провести антивоенную встречу в гайд-парке

Депутаты петербургского парламента Борис Вишневский и Александр Шишлов подали уведомление в Смольный о проведении митинга в гайд-парке. Как сообщил «Фонтанке» 24 февраля Вишневский, цель митинга — заявить требование о прекращении военных действий против Украины.

Акцию яблочники хотят провести 2 марта.

Ранее муниципальные депутаты округов «Смольнинское», «Литейный», «Гавань» и №72, а также активисты либертарианской партии подали уведомление в Смольный о проведении митинга против войны 7 марта.