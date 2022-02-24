МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

«МОК решительно осуждает нарушение Россией олимпийского перемирия. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств — членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр», — говорится в заявлении.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с официальным заявлением по поводу военных действий на Украине. Текст заявления опубликован 24 февраля на официальном сайте организации.

Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.



Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

