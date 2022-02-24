МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с официальным заявлением по поводу военных действий на Украине. Текст заявления опубликован 24 февраля на официальном сайте организации.
«МОК решительно осуждает нарушение Россией олимпийского перемирия. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств — членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр», — говорится в заявлении.
Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.
Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.