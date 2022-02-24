FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

20
Печать

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с официальным заявлением по поводу военных действий на Украине. Текст заявления опубликован 24 февраля на официальном сайте организации.

«МОК решительно осуждает нарушение Россией олимпийского перемирия. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств — членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр», — говорится в заявлении.

Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

267088968
А почему сразу Россия? Не она начала бомбежки, а украина...этого они не заметили. Прихвостни америкосовские
VKuser199962806
2014 переворот на Украине произошёл во время ОИ. МОК молчал.
Alexey1978
Блин, иногда не найти цензурного определения этим нелюдям... Эти..., которые устраивали ночные допросы 15летней девочке, разевают пасть про нарушение олимпийского перемирия. Что Россия до сих пор делает на этой помойке?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний