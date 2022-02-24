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УЕФА созывает внеочередное заседание из-за ситуации на Украине. Под вопросом — проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет 25 февраля внеочередное заседание из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА 24 февраля.

«Из-за развития ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполкома в пятницу, 25 февраля, в 10:00 по центральноевропейскому времени (12:00 мск), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры», — говорится в заявлении.

Ожидается, что на этом заседании может быть принято решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в другой европейский город.

Ранее Европарламент призвал УЕФА перенести финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с «Газпромом» из-за обострения ситуации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

iphonedimona
Вот и чудненько, не надо нам этих кривоногих (я не про фамилию) гонятелей мячика. Нам и без них хорошо.
Безработный из Твери
Можно еще и форумы экономические перенести?
Tattiana
Пожалуйста, перенесите в любой другой город. Дайте СПб немного отдохнуть.
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