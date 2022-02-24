УЕФА созывает внеочередное заседание из-за ситуации на Украине. Под вопросом — проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет 25 февраля внеочередное заседание из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА 24 февраля.



«Из-за развития ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполкома в пятницу, 25 февраля, в 10:00 по центральноевропейскому времени (12:00 мск), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры», — говорится в заявлении.



Ожидается, что на этом заседании может быть принято решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в другой европейский город.

