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Европарламент призвал УЕФА лишить Петербург финала Лиги чемпионов и разорвать контракты с «Газпромом»

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Европарламент призвал УЕФА перенести финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с «Газпромом» из-за обострения ситуации на Украине.

«Времена, когда «мы наблюдаем за ситуацией», прошли. УЕФА должен действовать сейчас», — цитирует 23 февраля письмо евродепутатов Sportschau.

Представитель Европарламента Виола фон Крамон заявила, что Союз европейских футбольных ассоциаций должен разорвать спонсорские контракты с «Газпромом» на проведение чемпионата Европы. Также она потребовала не допустить финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и исключить российских чиновников из комитетов УЕФА.

Европарламент направил свои предложения главе союза Александеру Чеферину. В УЕФА пока ответили, что «внимательно следят за развитием событий».

Союз европейских футбольных ассоциаций ранее уже указывал, что может рассмотреть перенос финала ЛЧ «при необходимости». Матч назначен на 28 мая на «Газпром Арене». В феврале инспекционная комиссия УЕФА подтвердила готовность города к турниру. Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести матч из России после признания ЛНР и ДНР. В российском оргкомитете заявили, что у них такой информации нет.

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Комментарии (15)

Денеб
Поддерживаю Европарламент.......
260642011
«Ну пусть попробуют исключить «Зенит», а заодно и деньги «Газпрома» из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют», — заявил Михаил Боярский.
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Посмотрим, что запаёт Боярский, когда ему придётся пересесть с БМВ на Жигули.
265869937
Открылся Рог Изобилия
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