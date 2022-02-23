УЕФА: Финал Лиги чемпионов перенесут из Петербурга «при необходимости»

Союз европейских футбольных наций (УЕФА) пока не принял решение о переносе матча финала Лиги чемпионов из Петербурга из-за признания ЛНР и ДНР. Об этом 23 февраля пишет «Коммерсантъ».



«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией, и при необходимости любое решение будет принято в надлежащее время. У УЕФА пока нет других комментариев», — заявили журналистам в пресс-службе организации.



Напомним, матч назначен на 28 мая на «Газпром Арене». В феврале инспекционная комиссия УЕФА подтвердила готовность города к турниру. Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести матч из России после признания ЛНР и ДНР. В российском оргкомитете заявили, что у них такой информации нет.

