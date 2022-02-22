В российском оргкомитете не в курсе планов УЕФА забрать у Петербурга финал Лиги чемпионов из-за признания ЛНР и ДНР

Ранее сразу два британских издания The Mirror и The Daily Star написали о переносе финала Лиги чемпионов с «Газпром Арены» в Петербурге в Лондон на стадион «Уэмбли», если президент России направит на Украину войска.

«Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге и УЕФА не обсуждали перенос матча», — цитирует ТАСС его слова.

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не планирует переносить из Петербурга финал футбольной Лиги чемпионов, вопреки сообщениям британской прессы. Об этом 22 февраля заявил генеральный директор оргкомитета финала турнира Алексей Сорокин.

Также сообщается, что на подготовку Петербурга к финалу уже потратили 60 млн фунтов стерлингов (около 6,5 млрд рублей).



Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что город полностью готов к проведению матча и всех связанных с ним мероприятий. При подготовке организаторы рассчитывали на стопроцентную посещаемость «Газпром Арены» (63 тыс. зрителей).



О том, как он будет проходить и сколько это будет стоить на самом деле, читайте в материале «Фонтанки».

