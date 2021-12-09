Финал Лиги чемпионов в Петербурге: как это будет и сколько это стоит

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О том, что Петербург примет финал Лиги чемпионов, стало известно в сентябре 2019-го. Решающий матч турнира должен состояться на «Газпром Арене». Ранее Россия проводила финал Лиги чемпионов лишь один раз — в 2008 году на стадионе «Лужники» в Москве. «Зенит» из турнира выбыл и отправился в Лигу Европы. А вот вчерашний его соперник, клуб Романа Абрамовича, еще может в Петербург вернуться.

Событие планетарного масштаба

Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая. И хотя это будет всего один матч, вокруг него планируется большая программа с различными мероприятиями в центре города, которая растянется на четыре дня. С чем связан такой ажиотаж, объяснил глава оргкомитета Алексей Сорокин.



Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Финал Лиги чемпионов — поистине грандиозное событие для глобального спорта, — заявил Сорокин во время презентации. — Сегодня финал Лиги чемпионов — одно из самых популярных событий для телезрителей. По своей совокупной аудитории в 130 млн человек это событие обгоняет Супербоул (финал турнира по американскому футболу в США. — Прим. ред.), финал Копа Америка, финал Кубка конфедераций и фактически уступает только финалам чемпионата мира и Европы. Но тут сравнения не совсем справедливые, потому что эти два соревнования проходят раз в четыре года, а Лига чемпионов — ежегодное событие. К тому же огромный охват у финала Лиги чемпионов в соцсетях. Совокупное количество подписчиков у двух финалистов прошлого розыгрыша турнира превышает телеаудиторию. Это колоссальные цифры. Поэтому мы и уделяем столько внимания этому событию.

Сорокин также отметил, что в клубах играют футболисты со всех континентов, что также увеличивает масштаб мероприятия.

— Даже если брать чемпионат мира, то каждая сборная там — это одна страна, — добавил он. — А в Лиге чемпионов охват даже в рамках одной команды получается планетарным. В город, принимающий финал, может приехать до ста тысяч гостей. Многие приезжают не одни. Поэтому финал требует напряжения всех сил на всех уровнях.



На финал 2018 года в Киеве, в котором играли мадридский «Реал» и «Ливерпуль», только организованных болельщиков приехало 32 тысячи человек. В общей сложности количество приехавших ради футбола иностранцев обычно достигает ста тысяч.

Так что финал Лиги чемпионов — это не только сам матч на «Газпром Арене». Это масса мероприятий в городе в течение четырех дней, которыми будет охвачен почти весь центр Петербурга.



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Без Конюшенной, но с Дворцовой

Организатор обязуется установить гигантский муляж главного трофея в знаковом месте города. В случае Петербурга в первую очередь рассматривается стрелка Васильевского острова. Кроме того, на Дворцовой площади будет проведен так называемый Фестиваль чемпионов. Не стоит путать его с традиционной фан-зоной, которая была во время чемпионата мира и Евро-2020 на Конюшенной площади, которую в этот раз задействовать не планируется.

— Уже сейчас можно говорить, что Дворцовая площадь будет задействована под проведение фестиваля чемпионов, — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский. — Как именно она будет задействована, пока сказать не можем: мы находимся в стадии переговоров и обсуждения — что мы можем себе там позволить, а что нет. Дискуссия идет серьезная. Думаю, что в ближайшее время она завершится и мы сможем представить подробный план проведения фестиваля.



На территории фестиваля работают павильоны спонсоров, проводятся матчи легенд и накануне финала проходит концерт, который организует Pepsi. Обычно хедлайнером выступает западная звезда, но возможны варианты. Как подчеркнули организаторы, за лайн-ап артистов отвечает непосредственно компания Pepsi.

— Мы очень надеемся, что концерт состоится, но сложно что-то прогнозировать, — подчеркнул Сорокин. — Раньше этот концерт, который проводился накануне, был традиционной частью финала Лиги чемпионов. Но сейчас приходится постоянно оговариваться. Не все футбольные традиции в современных реалиях могут продолжаться. Pepsi имеет право на концерт. И вполне возможно, что там будут и европейские артисты. Мы можем только посоветовать, но не вправе определять.



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Сколько это стоит

Особенностью будущего финала станет его концентрированность: в город одновременно съедутся десятки тысяч человек.

— По сравнению с Евро-2020 и чемпионатом мира, финал Лиги чемпионов — мероприятие совершенно иное и требует иной формы организации, — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский. — Это требует невероятной степени мобильности всех городских структур. Это и безопасность, и транспорт, и обеспечение гостеприимства.



Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пиотровский также подтвердил, что сбор болельщиков будет проходить у спортивного комплекса «Юбилейный» и в парке 300-летия.

Общая сумма затрат может достигать 600 млн рублей. Ожидается, что 288 млн рублей выделит Санкт-Петербург. При этом около половины этой суммы планируется компенсировать за счет федерального бюджета, как это происходило с Евро-2020.

— Конечно, сумма еще может меняться, потому что есть еще много тем для обсуждения, — отметил Пиотровский.

По словам Сорокина, федеральный бюджет отдельно планирует выделить сопоставимую сумму. Ранее называлась цифра 373,8 млн рублей.

— Мы рассчитываем на ее уменьшение, — добавил Сорокин. — Всё-таки мы живем в реалиях конкурсных процедур, и, как правило, вся сумма не расходуется. Огромное бремя ответственности ложится на руководство города, однако это и федеральный проект в том числе. Есть специальный законопроект, который в ближайшее время попадет в Госдуму.



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Опять FAN-ID

Во время финала Лиги чемпионов вновь будет задействована система паспортов болельщиков, или FAN-ID. Как отметил Сорокин, после того как определятся финалисты, времени на оформление всех документов будет немного, и FAN-ID станет большим подспорьем для проезда на территорию России.



— Мы знаем, что внутри нашей страны по поводу FAN-ID есть большая дискуссия, но в контексте крупных футбольных турниров этот документ работает хорошо, — считает Сорокин. — Никогда и ни у кого он не вызывал сложностей. Это хороший инструмент не только для обеспечения безопасности, но и для облегчения въезда в страну и получения ряда услуг уже внутри страны, например бесплатный проезд в дни проведения турнира.

На вопрос о случаях немотивированного отказа в получении FAN-ID или даже аннулирования уже полученных паспортов болельщиков, которые были на чемпионатах мира и Евро-2020, глава оргкомитета затруднился ответить.



Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Это не совсем моя прерогатива, — заявил Сорокин. — Но по опыту могу сказать, что кому-то может быть отказано в его получении. Смысл FAN-ID, помимо его преимуществ, в недопуске тех лиц, кто не должен быть допущен на стадион. Такие лица есть у любой страны. FAN-ID — это и элемент безопасности в том числе. Вполне естественно, что отказы будут. На нашем опыте, они никогда не были многочисленными, но отказы будут. А о случаях аннулирования мне неизвестно. Кажется, во время чемпионата мира были такие случаи, но во время Евро-2020 не припомню.



Ожидается, что билеты поступят в продажу в марте. Организаторы исходят из стопроцентной заполняемости «Газпром Арены», однако будут готовы к любым сценариям.

— Все нюансы билетной программы станут известны позже, — подчеркнул Пиотровский. — Но уже сейчас можно сказать, что значительная часть билетов распространяется клубами-финалистами среди своих болельщиков. То есть далеко не все билеты будут выпущены в свободную продажу. У нас есть уверенность, что мы со всем справимся, но потрудиться придется.

Проведение финала Лиги чемпионов по времени совпадает с празднованием Дня города. По словам Пиотровского, оба эти события станут частью друг друга и «одним большим петербургским праздником».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

