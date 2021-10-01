Финансирование проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге увеличат почти на 400 млн руб.

На проведение финала футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге потратят дополнительно 373,8 млн рублей. Об этом говорится в опубликованном 1 октября законопроекте «О федеральном бюджете на 2022 год». Сам финальный матч пройдет 28 мая 2022 года.



Кроме того, клубы Российской премьер-лиги, включая «Зенит», получат в следующем году 386 млн рублей на оснащение стадионов оборудованием систем контроля доступа.



Напомним, что Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в «Лужниках» определился обладатель Кубка УЕФА — итальянская «Парма» разгромила французский «Марсель» со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов. «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» (1:1, 6:5 по пенальти). В Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов пройдет на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

