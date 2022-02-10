УЕФА проверил подготовку Петербурга к финалу Лиги чемпионов. «Газпром Арену» хотят заполнить на 100 процентов

Рабочий визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург прошел в рамках подготовки города к проведению финала Лиги чемпионов. Как рассказал журналистам 10 февраля руководитель оргкомитета Алексей Сорокин, все идет по плану.

«Пожаловаться или сообщить о проблемах вам не можем, потому что крупных вызовов нет. Подготовка к финалу идет ритмично, планово. Все обязательства по безопасности, транспорту, остальным аспектам по подготовке к финалу и федеральными властями, и Петербургом будут выполнены в полном объеме. Все площадки в городе были официально подтверждены, за что мы благодарны администрации города Санкт-Петербурга. Дальше нас ожидает обычная техническая работа. Готовимся к приему гостей, их будет много, популярность финала очень большая, много заказов на билеты. 5 700 кандидатов в волонтеры, заявки из 80 стран мира, девять человек на место, что показывает большой интерес. Нам нужно 650 волонтеров», — заявил Сорокин.

По его словам, организаторы по-прежнему готовятся к проведению финала Лиги чемпионов, исходя из 100-процентной посещаемости «Газпром Арены».



«Всю свою работу мы строим на максимальной загрузке стадиона. Что касается доступа, то эти вопросы как раз сейчас обсуждаются на федеральном уровне. Нашей задачей является максимально комфортный и легкий доступ для иностранных болельщиков с соблюдением всех норм, в том числе и пандемических, которые будут действовать в тот момент», — добавил Сорокин.



Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года на «Газпром Арене». О том, как он будет проходить и сколько это будет стоить, читайте в материале «Фонтанки».

