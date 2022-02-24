«Экстраординарная волатильность». Как прошел первый день идеального экономического шторма

Фото: Наталья Коллегова/pixabay.com Поделиться Поделиться







Днем после активных валютных интервенций Банка России рублю удалось закрепиться на уровне, который, условно говоря, россиян уже шокирует не так сильно. К вечеру 24 февраля доллар и евро прибавили еще по рублю. Всего за день курс доллара вырос на 5,3%, до 86,5 рубля. Курс евро поднялся на 5%, до 96,7 рубля.

Суть валютной интервенции в том, что ЦБ скупает рубли и продает иностранную валюту. По своему курсу, то есть ниже рынка, делая, во-первых, бессмысленным повышение цены, а во-вторых, насыщая резко возросший спрос на валюту. Международные резервы у регулятора, по данным на 1 февраля, составляют 630 млрд долларов. Сколько было потрачено за день, не сообщается. Можно констатировать: потери большие, но совсем уж катастрофы избежать удалось. Теперь все будет зависеть от того, как надолго Центробанку хватит запасов и решимости сжигать их для стабилизации рубля.

Рынок, кажется, замер в ожидании обещанных более жестких американских санкций. Как сообщалось ранее, в первую очередь они ударят по крупнейшим российским банкам. Их ценные бумаги сегодня теряют более 40%. Так, акции Сбербанка упали на 45%, ВТБ — на 42,6%. Заодно упал и частный TCS Group — на 44,6%, к которому, вроде, у коллективного Запада нет претензий. Против Промсвязьбанка уже ввели санкции с 22 февраля, сегодня Apple удалила приложения банка из своего магазина AppStore. Но на бирже он не торгуется. Тем не менее, банки храбрятся. Говорят, что все их сервисы и продукты работают без ограничений. «Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — заявили в Сбербанке. При этом ВТБ рекомендовал клиентам-юрицам из-за санкций воздержаться от операций в долларах и евро, чтобы минимизировать риски. «На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — присоединяется к успокоительным речам правительство. В его заявлении сказано, что проводились стесс-тесты последствий введения санкций и выработан четкий план действий. Первым делом кабмин приостановил размещение ОФЗ на ближайшие недели — занимать пока получится во-первых, слишком дорого, во-вторых, в уже введенных санкциях в отношении российского госдолга регулятору явно сделать паузу и оценить ситуаци. О дальнейших шагах пока не сообщается. Но на этот год в России бюджет и так профицитный, а стремительно взлетевшие цены на нефть и газ дают основнаия думать, что доходы будут даже выше, чем планировалось. Но это пока так кажется: основные и самые страшные страшные санкции еще впереди.

Московская биржа к 19:00 закрылась падением на треть. И вот это уже и правда выглядело, как катастрофа. Индекс РТС упал на 39%. В лидерах падения среди российских компаний оказались «Интер РАО» (-48,3%), HeadHunter (-48,29%), VK (-47,48%), Мечел (-46,88%), Сбербанк и TCS Group (-46%). «Яндекс» потерял 43,5%, ВТБ — 42,4%, En+ Group — 41,4%. «Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций», — обратилась Мосбиржа в частным инвесторам. Банкам ЦБ в качестве подспорья к вечеру разрешил увеличить максимальный уровень задолженности перед ним по операциям репо в иностранной валюте с 15 до 50 млрд долларов. А это значит, дополнительные вливания в банковскую системы огромных денег в дефицитной валюте. Похоже, та самая подушка безопасности, о которой так пеклись финансовые власти и которую так критиковали сторонники более либерального подхода к финансовому регулированию, сработала.

Под вечер Владимир Путин провел встречу с так называемыми «деловыми кругами». Антураж почти полностью повторял картинку заседания совета безопасности, на котором Путин выслушивал советы ключевых чиновников, перед решением, признавать ли ему независимость Донбасса. От имени бизнеса, с которым перед операцией на Украине — по крайней мере под телекамеры — не советовались, выступал глава РСПП Александр Шохин. Он просил гарантий — это в последние недели стало популярным жанром. Во-первых, чтобы кто-то создал предсказуемые условия для их инвестиций, во-вторых, чтобы защитил их капиталовложения. И еще по мелочи. Президент в ответ объяснил, почему пришлось поступать так, как он поступил — это была вынужденная мера. О чем говорили за рамками протокольных кадров, общественности неизвестно. Но общий смысл и так можно понять: теперь надо заново искать, где и как зарабатывать деньги. Волна, поднявшаяся от специальной военной операции России в Донбассе, вызвала кратковременный обвал и на мировых рынках. Польский индекс WIG к вечеру потерял 10,81%, турецкий BIST 100 — 8,17%, австрийский ATX — 7,36%. Немецкий DAX, французский CAC 40, испанский IBEX 35, британский TSE 100 снижаются на 3–4%. Американский Nasdaq к вечеру сократил утреннее падение с 2 до 0,25%, S&P 500 — с 2 до 0,9%, Dow Jones — с 3,4 до 1,7%.



На фоне геополитики цена на газ в Европе выросла в 1,5 раза. Впервые с декабря 2021 года он превысила 1600 долларов за тысячу кубометров. Майский фьючерс на поставку нефти Brent подорожал на 6,14%, до 99,8 долларов за баррель, апрельский фьючерс на WTI — на 5,2%, до 97,3 доллара за баррель. Но весь этот, казалось, позитивный для России-экспортера фон, заметно потускнел после 20:00. Пока Владимир Путин встречался с деловыми кругами, в Европе уже откашливались, чтобы зачитать новый список санкций. Во-первых, персональные санкции против ВТБ (у него замораживаются все активы) и Аэрофлота. Главной российской авиакомпании теперь нельзя летать пока в Великобританию, но очевидно, что вот-вот и во всю остальную Европу. Во-вторых, ограничивается размер вкладов для граждан РФ. В-третьих, российским компаниям теперь нельзя будет торговать — пока — на территории Великобритании в долларах и фунтах. Кроме того — запрещается экспорт двойных технологий. Кроме Сбера и Аэрофлота под санкции попадают ОАК, ОСК, Ростех. Ну и главное — берется курс на отказ от российских газа и нефти. И вообще обещано "выдавливание России из мировой экономики".

Шла речь и об отключении России от SWIFT, но, похоже, единства в стане санкционеров не удалось достичь.

Очевидно, это далеко не последний пакет санкций. И чем еще ударить Россию, у Запада есть. Вслух это лучше не произносить, чтобы не накаркать, но все и так понимают. Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»