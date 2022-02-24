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ВТБ рекомендовал юрлицам временно воздержаться от операций в долларах и евро

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Второй по размеру российский банк, ВТБ, рекомендовал своим клиентам-юрлицам временно воздержаться от операций в долларах и евро, чтобы минимизировать риски. Письмо с таким содержанием он направил организациям 24 февраля.

«Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания вашей организации в банке ВТБ. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС, а также их дочерних структур», — цитирует письмо газета «Ведомости».

В ВТБ заверили, что клиенты могут осуществлять операции и пользоваться сервисами без ограничений. Банк отмечает, что принял все необходимые меры, чтобы все его системы и продукты оставались доступными.

Ранее о штатной работе всех систем и готовности к любым вариантам развития событий заявили в Сбербанке, первом по размеру банке России.

Акции банков падают на фоне проведения Россией военной операции на Украине. Крупнейшие кредитные организации рискуют первыми попасть под новые санкции Запада. В четверг на Московской бирже акции TCS Group падают на 50%, Сбербанка — на 48%, ВТБ — на 44%.

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Комментарии (2)

altnec
так он только тысячные и скидывает
Дыня из багажника
Скоро деревянными будут печь топить
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