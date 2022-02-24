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Сбербанк: Мы готовы ко всему и проработали сценарии для защиты средств

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Сбербанк готов к любому развитию событий и проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов. Об этом 24 февраля со ссылкой на банк сообщает ТАСС.

«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам — физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — сообщили в Сбербанке.

Также в организации уточнили, что у Сбербанка есть все необходимые ресурсы, управленческий опыт и экспертиза для работы в сложившейся ситуации.

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Комментарии (5)

blackcatwhitecat
Заморозить вклады на 50 лет? Для лучшей сохранности и в интересах клиентов, конечно.
266332656
Да знаем мы эти банки, чуть что в кусты и мы не виноваты.
alexadmin
А весь кабинет министром судорожно шарится по Кремлю, приговаривая: "Куда же подевалась эта чертова табакерка"
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