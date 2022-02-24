Сбербанк: Мы готовы ко всему и проработали сценарии для защиты средств

Сбербанк готов к любому развитию событий и проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов. Об этом 24 февраля со ссылкой на банк сообщает ТАСС.

«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам — физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — сообщили в Сбербанке.