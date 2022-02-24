Грустный четверг российской экономики. Военная операция в Донбассе опустила рынок на дно

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС Поделиться Поделиться







После опубликованного в шесть утра заявления президента России Владимира Путина о старте военной операции в Донбассе рынок на премаркете рухнул на 11%. Даже в самые плохие дни индексу Мосбиржи раньше обычно требовался для этого целый торговый день. Падение стоимости акций отдельных российских компаний доходило до 24%, на фоне которых -10,8% у Сбербанка и -6,36% у «Яндекса» показались отличным результатом, но длилось это недолго.

Мосбиржа к 8 утра, за два часа до старта основной торговой сессии, приостановила торги на премаркете. Одноименный индекс и акции застыли на месте. Доллар закрепился на утренней отметке выше 84 рублей, евро — выше 95 рублей. Следом такое же решение приняла Санкт-Петербургская биржа, где торгуются российские и иностранные ценные бумаги.

На время главным ориентиром инвесторов стали азиатские биржи, но и там было не все спокойно. Волна тревожности докатилась до японцев, главный местный индекс Nikkei 225 снизился на 2%, падение до 4,5% показали акции крупнейших автопроизводителей. В 10 утра Московская биржа открыла торги, и тут началось: индексы сразу упали на 15–20%. По уровню падения друг с другом соревновались трое: Ozon, Сбербанк и ВТБ. Последний вырывался в «лидеры» с показателем -36%. Примерно через полчаса к банкам присоединились «Газпром», «Лукойл», «Мечел» и многие другие. Мосбирже пришлось перевести торги в режим дискретного. Он включается, если индекс Мосбиржи меняется на 15% или цена какой-то бумаги — на 20%, и они держатся на этом уровне 10 минут подряд. Каждая серия состоит из трех аукционов и длится полчаса. К 11 утра открылась Лондонская биржа. Акции Сбербанка показали сразу -65% к закрытию предыдущих торгов, бумаги «Газпром Нефти» ушли в минус на 32%, «Газпрома» — на 26%, «Роснефти» — на 21%. X5 Group потеряла 20%, Новолипецкий металлургический комбинат — 17%, «Евраз» — 10%.

На фоне проведения военной операции бывшие иностранные чиновники стали покидать коллективные органы управления крупнейших российских компаний. Бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, возглавлявший страну в 1991–1995 годах, заявил о выходе из состава наблюдательного совета. Как сообщила финская газета Turun Sanomat, Ахо сегодня начал процедуру выхода из набсовета, куда был переизбран в 2020 году. По его словам, он сделает это «немедленно». Это связано «с общей ситуацией», которая сделала решение необходимым. В профайле Ахо на сайте банка сказано: «Акциями Банка не владеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Сбербанк», не имеет». Бывший федеральный канцлер Австрии, экс-глава правления OBB (австрийские федеральные железные дороги) Кристиан Керн заявил о выходе из совета директоров РЖД, куда вошел в 2019 году. «Сегодня в утренние часы я уведомил органы ОАО «РЖД» о том, что слагаю с себя полномочия в совете директоров с немедленным вступлением в силу. По состоянию на прошлую ночь РЖД фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом», — сообщил он австрийской газете Standard.

К полудню акции российских компаний немного отскочили от дна. Индекс Мосбиржи оттолкнулся от уровня 2017 года и сейчас составляет 2 209,44 пункта (-28,38%). На Лондонской бирже падение российских акций пока немного замедлилось: Сбербанка — на 55%, Polymetal — на 36%, «Газпрома» — на 31%, «Евраза» — на 28%. После активных валютных интервенций ЦБ рубль тоже нашел в себе силы приподняться. Доллар торгуется на бирже по 84 рубля, евро — по 94. Банки больше не продают валюту по заоблачным 110–111 рублям, как это было с утра. В приложении Сбербанка, к примеру, это можно сделать уже по 85,54. При этом цены на сырье продолжают набирать обороты. Майский фьючерс на поставку нефти Brent на бирже стоит более 102 долларов за баррель (+8,5%), апрельский фьючерс на американскую WTI подорожал на 9% и превысил 100 долларов за бочку. Цена газа в Европе взлетела на 35%, до 1 400 долларов за кубометр.