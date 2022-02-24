На единственной пока работающей крупной мировой бирже в Японии обвал

Японская биржа на время остается единственной из крупных работающих утром 24 февраля мировых бирж, где торгуются ценные бумаги. Военная операция на Украине повлияла и на нее.
Индекс Nikkei 225 падает на 2 %, JASDAQ — на 1,6 %, что для японцев уже много.
Дешевеют бумаги крупнейших японских корпораций: Nikon (-4,48 %), Hitachi (-4,37 %), Mitsubishi (-4,2 %) Toyota Tsusho (группа Toyota) (-3,7 %), Mazda Motor (-3,38 %), Japan Tobacco (-2,7 %). Canon падает на 1,7 %, Sony — на 1,17 %, Yamaha Motor — на 1,1 %. В то же время Nissan Motor растет на 0,25 %.