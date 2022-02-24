На единственной пока работающей крупной мировой бирже в Японии обвал

Японская биржа на время остается единственной из крупных работающих утром 24 февраля мировых бирж, где торгуются ценные бумаги. Военная операция на Украине повлияла и на нее.

Индекс Nikkei 225 падает на 2 % , JASDAQ — на 1,6 %, что для японцев уже много.

