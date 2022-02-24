Мосбиржа остановила торги

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи.
Перед остановкой российский рынок акций в четверг, 24 февраля, падал с небывалой скоростью. Индекс Мосбиржи на дополнительной сессии рухнул на
Более чем на
Рано утром 24 февраля президент России Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».
Рубль упал на фоне заявлений о военной операции. Евро стоит больше 95 рублей, доллар — выше 84 рублей.