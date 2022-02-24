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Мосбиржа остановила торги

Торги на Московской бирже остановлены

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«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Перед остановкой российский рынок акций в четверг, 24 февраля, падал с небывалой скоростью. Индекс Мосбиржи на дополнительной сессии рухнул на 11,28 % и составил 2 736,65 пункта.

Более чем на 20 % на премаркете обрушились ценные бумаги Fix price (-24,4 %), EN+ (-23,46 %), Ozon (-22,62 %), Petropavlovsk (-21,16 %). Падение от 15 до 20 % составило у ГК «Пик» (-19,3 %), «Детского мира» (-17 %), АФК «Система» (-16 %). С 10 до 15 % теряют «Газпром» (-11,5 %), VK (-12,05 %), «Норникель» (-12,39 %), ММК (-12,84 %), «Роснефть» (-13,04 %), ВТБ (-13,39 %), «Магнит» (-14,51 %). Акции Сбербанка упали на 10,83 %, «Яндекса» — на 6,36 %.

Рано утром 24 февраля президент России Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

Рубль упал на фоне заявлений о военной операции. Евро стоит больше 95 рублей, доллар — выше 84 рублей.

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Комментарии (1)

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