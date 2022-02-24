Мосбиржа остановила торги

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи.



Перед остановкой российский рынок акций в четверг, 24 февраля, падал с небывалой скоростью. Индекс Мосбиржи на дополнительной сессии рухнул на 11,28 % и составил 2 736,65 пункта.