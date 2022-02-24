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Размещение ОФЗ приостановлено на ближайшие недели

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Минфин приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа на ближайшие недели. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счёте федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений», — отмечается в сообщении.

В кабмине сообщают, что работали над ланами действий в условиях возможных санкций. Были проведены стресс-тесты последствий введения ограничений и выработаны «чёткие планы действий». Рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их выполнению, заверили там.

«На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — уверены в правительстве.

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