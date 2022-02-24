RT: Российские военные взяли под контроль часть Херсонской области

Мэр украинского Геническа Александр Тулупов заявил, что в городе стоят войска России. Они вошли в несколько населенных пунктов Херсонской области, об этом 24 февраля сообщает RT со ссылкой на региональную администрацию.



По данным властей, под контролем российских войск оказались Генический район, Бериславский, Каховский, Скадовский, а также Каховская ГЭС, переправы через Северо-Крымский канал.



Частично российские войска взяли под контроль и Херсонский район. Пресс-служба администрации сообщает, что в населенных пунктах стоит военная техника, «стрельба и активные бои отсутствуют».