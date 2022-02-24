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Боевые действия на Украине

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RT: Российские военные взяли под контроль часть Херсонской области

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Мэр украинского Геническа Александр Тулупов заявил, что в городе стоят войска России. Они вошли в несколько населенных пунктов Херсонской области, об этом 24 февраля сообщает RT со ссылкой на региональную администрацию.

По данным властей, под контролем российских войск оказались Генический район, Бериславский, Каховский, Скадовский, а также Каховская ГЭС, переправы через Северо-Крымский канал.

Частично российские войска взяли под контроль и Херсонский район. Пресс-служба администрации сообщает, что в населенных пунктах стоит военная техника, «стрельба и активные бои отсутствуют».

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (19)

baddancer
Странно, но когда Путин объявил о военной операции - у всех махом зарядились/появились смартфоны с камерами, и мы НАКОНЕЦ-ТО наблюдаем на видео российскую армию на Украине. А не ту старую фотку, с колонной танков из Грузии. )))
Гангрена
Путин сказочный, 22 года убивал страну и думал что армия боеспособна?)))) радует только одно, он и ОПГ ОЗЕРО с пяти утра для всего мира военные преступники.
Ivanov_I_I
однако, украинцы даже никаких оборонительных рубежей на перекопе не построили. войска из крыма просто выехали и разъехались по всей херсонской области.
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