Минобороны: Российский Су-25 потерпел крушение на Украине

Российский штурмовик Су-25 в ходе операции на Украине потерпел аварию из-за ошибки техники пилотирования. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», – сказал он.
МО РФ
Кроме того, в Минобороны отчитались о выведении из строя в результате российских ударов 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».
Кроме того, военные РФ сбили боевой вертолет и 4 ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».
«Еще раз подчеркну, что удары Вооруженными Силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», – добавил он.