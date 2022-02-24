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Минобороны: Российский Су-25 потерпел крушение на Украине

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Российский штурмовик Су-25 в ходе операции на Украине потерпел аварию из-за ошибки техники пилотирования. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», – сказал он.

МО РФ

Кроме того, в Минобороны отчитались о выведении из строя в результате российских ударов 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».

Кроме того, военные РФ сбили боевой вертолет и 4 ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».

«Еще раз подчеркну, что удары Вооруженными Силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», – добавил он.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (5)

266597097
В добры стары времена были отказы техники и ошибки пилотирования.. Теперь еще появились ошибки техники пилотирования.. Ну все новые напасти и новые..
ahma
Ну что, пошли 200e?
Артист ритуальных услуг
"в результате ошибки техники пилотирования" - ага. Ведь ПВО нет.
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