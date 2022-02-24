Баскетбольная «Барселона» прилетит в Петербург на матч с «Зенитом», несмотря на протесты некоторых игроков

Баскетбольный клуб «Барселона» после совещания с руководством Евролиги не стал отменять поездку в Петербург на матч против БК «Зенит», несмотря на нежелание некоторых игроков лететь в Россию. Как сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, испанской команде предоставили гарантии безопасности.



Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» — «Барселона» пройдет 25 февраля в Петербурге. Затем «Барселона» отправится в Москву на игру с ЦСКА 27 февраля.



Ранее Европарламент призвал УЕФА перенести финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с «Газпромом» из-за обострения ситуации на Украине.

