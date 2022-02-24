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Баскетбольная «Барселона» прилетит в Петербург на матч с «Зенитом», несмотря на протесты некоторых игроков

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Баскетбольный клуб «Барселона» после совещания с руководством Евролиги не стал отменять поездку в Петербург на матч против БК «Зенит», несмотря на нежелание некоторых игроков лететь в Россию. Как сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, испанской команде предоставили гарантии безопасности.

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» — «Барселона» пройдет 25 февраля в Петербурге. Затем «Барселона» отправится в Москву на игру с ЦСКА 27 февраля.

Ранее Европарламент призвал УЕФА перенести финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с «Газпромом» из-за обострения ситуации на Украине.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, началась паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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