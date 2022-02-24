Под украинский обстрел в Азовском море могло попасть судно из Петербурга

Российское судно, попавшее под ракетный обстрел со стороны украинской армии в Азовском море, может принадлежать петербургской компании.



По данным ТАСС, в четверг под ударом оказались гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky. «Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», – рассказали в ФСБ.



Как пишет 47news, судно SVG-Flot приписано к порту Санкт-Петербург. Его владельцем и собственником является ООО «Контур СПб». Информацию об этом подтвердили в самой компании, там добавили, что нефтетанкер сейчас находится в Азовском море. Подробности не уточняются.