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Под украинский обстрел в Азовском море могло попасть судно из Петербурга

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Российское судно, попавшее под ракетный обстрел со стороны украинской армии в Азовском море, может принадлежать петербургской компании.

По данным ТАСС, в четверг под ударом оказались гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky. «Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», – рассказали в ФСБ.

Как пишет 47news, судно SVG-Flot приписано к порту Санкт-Петербург. Его владельцем и собственником является ООО «Контур СПб». Информацию об этом подтвердили в самой компании, там добавили, что нефтетанкер сейчас находится в Азовском море. Подробности не уточняются.

Второе судно, Seraphim Sarovskiy, приписано к порту Астрахани, сухогруз принадлежит ООО «Речмортранс».

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