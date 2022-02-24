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Латвия вслед за Чехией приостановила выдачу виз россиянам

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Латвия решила приостановить выдачу виз гражданам России из-за событий на Украине. Об этом 24 февраля заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

«Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», – написал он в твиттере.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна приостанавливает выдачу виз гражданам РФ. Также Прага решила отозвать посла.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине Бельгия предложила Евросоюзу рассмотреть возможность прекращения выдачи всех типов виз гражданам РФ.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Дежурный врач
Скоро 16 марта. В этот день в центре Риги уже который год подряд чествуют ветеранов латвийской гренадерской дивизии WAFFEN SS, признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организацией. В 2011 году Евросоюз направил просьбу (!!!) властям Латвии прекратить чествовать фашистов. Латвия подтерлась этой просьбой.
В прошлом году на мероприятии были замечены депутаты правящего сейма. У меня все.
Leadmonkey
Если к ним Финляндия присоединиться, то будет печально.
orlovandrei1986
можно подумать, с таким курсом евро, кто-то захочет куда-то ехать...
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