Латвия вслед за Чехией приостановила выдачу виз россиянам

Латвия решила приостановить выдачу виз гражданам России из-за событий на Украине. Об этом 24 февраля заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.
«Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», – написал он в твиттере.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна приостанавливает выдачу виз гражданам РФ. Также Прага решила отозвать посла.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине Бельгия предложила Евросоюзу рассмотреть возможность прекращения выдачи всех типов виз гражданам РФ.