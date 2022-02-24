Латвия вслед за Чехией приостановила выдачу виз россиянам

Латвия решила приостановить выдачу виз гражданам России из-за событий на Украине. Об этом 24 февраля заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.



«Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», – написал он в твиттере.



Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна приостанавливает выдачу виз гражданам РФ. Также Прага решила отозвать посла.

