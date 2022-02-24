Прекратить выдачу европейских виз всем россиянам предлагает Бельгия

Бельгия выступила с предложением, чтобы Европейский союз перестал выдавать визы всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе, заявил 24 февраля госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди. Об этом сообщает Reuters.



«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. <...> В настоящий момент россияне нежелательны здесь», — добавил Махди.



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

