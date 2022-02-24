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Прекратить выдачу европейских виз всем россиянам предлагает Бельгия

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Бельгия выступила с предложением, чтобы Европейский союз перестал выдавать визы всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе, заявил 24 февраля госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди. Об этом сообщает Reuters.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. <...> В настоящий момент россияне нежелательны здесь», — добавил Махди.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (20)

SNOW
У Махди папаша беженец из Ирака, при этом сынок, когда стал государственным секретарем по вопросам убежища и миграции, заявил, что будет депортировать из родной Бельгии большее количество просителей убежища.
Grend
Большинство россиян против агрессии, прекратить выдачу виз необходимо тем кто это безобразие затеял, народ тут не причем. Наказывать нужно точечно, а не брать людей в заложники.
267086865
А вот этого делать не стоит. При чем тут все россияне, закрывайте чиновников, военных, госслужащих и членов их семей. Так будет справедливо.
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