Чехия приостанавливает выдачу виз россиянам

Чехия не только закрыла консульства и отозвала послов, но и приостановила выдачу виз гражданам России. Об этой мере проинформировал 24 февраля премьер-министр страны Петр Фиала, передаёт РИА Новости.



Ранее «Фонтанка» сообщала о приостановке работы чешских консульств в России, в том числе генконсульства в Петербурге, а также российских генконсульств в Чехии.



Власти страны уже объявляли о намерении ограничить въезд россиянам. Также президент Чехии предлагал отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT.