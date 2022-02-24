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Чехия приостанавливает выдачу виз россиянам

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Чехия не только закрыла консульства и отозвала послов, но и приостановила выдачу виз гражданам России. Об этой мере проинформировал 24 февраля премьер-министр страны Петр Фиала, передаёт РИА Новости.

Ранее «Фонтанка» сообщала о приостановке работы чешских консульств в России, в том числе генконсульства в Петербурге, а также российских генконсульств в Чехии.

Власти страны уже объявляли о намерении ограничить въезд россиянам. Также президент Чехии предлагал отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT.

Напомним, Бельгия также выступала с предложением, чтобы Европейский Союз перестал выдавать визы всем россиянам, включая студентов и въезжающих по работе.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (20)

Pilat
Как страшно жить без чешского пива!
А-аха-хаха-ХА!
Дебилы гейропейские
dedmoroz_5e4d8827384c2
— Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке. (c)
260928241
68 вспомнила бабушка?
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