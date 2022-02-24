Reuters: Евросоюз вряд ли отключит Россию от системы SWIFT

В пакете санкций Евросоюза против Москвы вряд ли будет отключение России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом 24 февраля со ссылкой на собственные источники в ЕС сообщает Reuters.



Информагентство приводит слова дипломата, который сообщил, что «на данный момент высшим приоритетом являются срочность и консенсус», что означает отказ от включения SWIFT в пакет санкций, так как широкомасштабные последствия, в том числе, коснутся и самой Европы. Его коллега подтвердил, что ничего не слышал о том, что в санкционном пакете будет и отключение от SWIFT.

