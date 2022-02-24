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Reuters: Евросоюз вряд ли отключит Россию от системы SWIFT

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В пакете санкций Евросоюза против Москвы вряд ли будет отключение России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом 24 февраля со ссылкой на собственные источники в ЕС сообщает Reuters.

Информагентство приводит слова дипломата, который сообщил, что «на данный момент высшим приоритетом являются срочность и консенсус», что означает отказ от включения SWIFT в пакет санкций, так как широкомасштабные последствия, в том числе, коснутся и самой Европы. Его коллега подтвердил, что ничего не слышал о том, что в санкционном пакете будет и отключение от SWIFT.

Ранее отключить от этой системы Россию предлагал президент Чехии Милош Земан.

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Комментарии (9)

Piter Russo
Ага, отключат, ищите глупцов, а как они транзакции будут отслеживать на территории РФ? Это ж кладезь развединформации для пентагона.
Alex000
Хз, если уж даже Земан...
X-кот
может и не отключат. но то, что наш урод (простите, депутат от КПРФ) Николай Арефьев из ГД предложил на цели войны конфисковать сбережения рабсиян - эту новость наверное, завтра воплотят в жизнь
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