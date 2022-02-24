Военная операция на Украине. Главное к 12:00

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Поделиться Поделиться







Владимир Зеленский объявил о введении на всей территории страны военного положения, а Верховная рада утвердила это решение. Спустя несколько часов Киев объявил о переходе на режим тотальной обороны и призвал всех, кто готов и умеет держать в руках оружие, вступать в ряды вооруженных сил страны.





В Киеве утром были слышны военные сирены, вход в метро сделали бесплатным, чтобы использовать его в качестве бомбоубежища. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан оставаться дома и готовить тревожный чемоданчик. Жители столицы Украины выстроились в огромные очереди на АЗС и покидают город. На границе с Молдовой и Словакией очереди из желающих уехать. Польша разворачивает на своей границе пункты для приема беженцев.



Евросоюз призвал Москву немедленно прекратить военные действия. Государства созывают экстренные заседания своих советов безопасности. Об этом уже объявили Великобритания и Япония, для обсуждения последствий действий Москвы собираются союзники НАТО. Совещание с военными созвал и президент Белоруссии Александр Лукашенко, он заявил, что белорусские войска не принимают участия в российской военной операции.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию немедленно прекратить военные действия. Министерство иностранных дел России свернуло всю работу дипломатических представительств на Украине. Владимир Зеленский объявил, что по итогам переговоров с руководством США, Великобритании, Польши, Литвы, Бельгии было решено создать «антипутинскую коалицию».



Минобороны России отчиталось о полном подавлении противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. В военном ведомстве заявили, что украинские военные бегут, потерь в рядах России нет. Министерство уверяет, что не наносит удары по тем частям, которые добровольно сложили оружие, а также по мирным городам.



ЛНР сообщила о начале операции по освобождению территорий, и уже спустя полчаса начали отчитываться о взятых под контроль городах.



СМИ сообщили о мощных взрывах в Мариуполе. Украинские спасатели подтвердили информацию об обстрелах стратегических объектов в глубоком тылу Украины: аэропортов военных частей и складов. Киевские власти объявили всеобщую эвакуацию на подконтрольной территории Луганской области.



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В 10 часов утра Московская биржа возобновила торги, но через час произошел новый сбой. Акции российских компаний начали стремительно терять в цене. Сбербанк на Лондонской бирже обвалился на 65 %. Нефть марки Brent впервые с сентября 2014 года поднялась выше 103 долларов за баррель. Газ в Европе подорожал на открытии торгов на 35 %.

Центробанк России для поддержания рубля и стабилизации ситуации на рынке принял решение о начале валютных интервенций, расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности ряду банков.

В Крыму был введен режим повышенной готовности и приостановлена работа образовательных учреждений в девяти районах.

В московских аэропортах отменили не менее трех десятков рейсов. В 12 городах на юге России была приостановлена работа аэропортов, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Анапе. Задержки и отмены рейсов наблюдаются и в аэропорту Пулково. Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Украину и пограничные с ней города.



Тем, кто следит за украинскими событиями, стоит быть внимательнее: телеграм-канал RT уже опубликовал фото из Харькова, но снимку на самом деле 8 лет.



О ночных событиях — в нашем предыдущем саммари. За ситуацией в Петербурге, России и Украине в связи с военной операцией Москвы следим в онлайн-трансляции «Фонтанки» на сайте и в телеграм-канале.

