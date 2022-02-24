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RT опубликовал победоносное фото из Харькова. Ему 8 лет, жители не видят чужих солдат

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Фото с подписью «Харьков сейчас!», на котором российский флаг вешают на здание областной думы, появилось в телеграм-канале Russia Today, а также в личном канале его главы Маргариты Симоньян 24 февраля. Через некоторое время оно было удалено.

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В обоих случаях речь идет о перепостах из других каналов. Причина удаления может состоять в том, что снимок впервые опубликован еще в 2014 году. В телеграм-канале WarGonzo на момент публикации он все еще на месте.

«Фонтанка» поговорила с жительницей Харькова Ларисой, чтобы понять ситуацию в городе. «В Харькове и Харьковской области сейчас всё спокойно, — рассказывает она. — Взрывы были слышны на рассвете, в 5 утра. Я живу в 20 км от Чугуева, где расположена военная база. Может, с той стороны были взрывы, а может, со стороны Луганска (до Изюма от нас 70 км, и уже граница с Луганском). Были слышны звуки «бах- бах». На рассвете. Потом ещё было несколько взрывов поменьше. Прибежала соседка с детьми, сказала, что будем вместе. Её муж в командировке. Вместе с детьми и соседями не так страшно».

По словам Ларисы, признаки паники, тем не менее, есть: «Люди утром бежали с чемоданами, пытались выехать из города. В банкоматах очереди. Школы, детсады и другие учреждения не работают. Местные власти написали, что метро станет бомбоубежищем. Телефоны работают с перебоями, но вайбер и вотсап работают. Из окна видно, как по Чугуевской трассе (неофициальное название дороги. — Прим. ред.) машины спокойно ездят туда и обратно».

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

266159985
Здравствуйте дорогие друзья!Мы коллектив ООО Интернетисследования с ул Оптиков 4 решили поддержать мир на Украине!Мы против боевых действий в Украине и против того ,что бы ссорились два братских народа.Поверьте здесь у нас не всё так однозначно.Мы готовы как патриотично настроенные сотрудники выехать на Донбасс и вступить в боевые действия поддержать братский народ Украины!
Карабас Барабас
Марго опять впереди планеты всей, ждем распятых детей...
Артист ритуальных услуг
Зря удалили..
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