RT опубликовал победоносное фото из Харькова. Ему 8 лет, жители не видят чужих солдат

В обоих случаях речь идет о перепостах из других каналов. Причина удаления может состоять в том, что снимок впервые опубликован еще в 2014 году. В телеграм-канале WarGonzo на момент публикации он все еще на месте.



«Фонтанка» поговорила с жительницей Харькова Ларисой, чтобы понять ситуацию в городе. «В Харькове и Харьковской области сейчас всё спокойно, — рассказывает она. — Взрывы были слышны на рассвете, в 5 утра. Я живу в 20 км от Чугуева, где расположена военная база. Может, с той стороны были взрывы, а может, со стороны Луганска (до Изюма от нас 70 км, и уже граница с Луганском). Были слышны звуки «бах- бах». На рассвете. Потом ещё было несколько взрывов поменьше. Прибежала соседка с детьми, сказала, что будем вместе. Её муж в командировке. Вместе с детьми и соседями не так страшно».

