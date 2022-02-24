«Мерзавцы крайние». Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в операции на Украине

Белорусская армия не принимает участия в военной операции РФ на территории Украины. Об этом 24 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



«Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — цитирует его телеканал ОНТ.



Ранее утром в четверг Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным. В ходе переговоров российский лидер «проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе». По словам Лукашенко, он предложил президенту РФ «оставить некоторое количество Вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси».