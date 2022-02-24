FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Мерзавцы крайние». Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в операции на Украине

30
Печать

Белорусская армия не принимает участия в военной операции РФ на территории Украины. Об этом 24 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — цитирует его телеканал ОНТ.

Ранее утром в четверг Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным. В ходе переговоров российский лидер «проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе». По словам Лукашенко, он предложил президенту РФ «оставить некоторое количество Вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси».

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, началась паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

Leo.S
Красава, всегда ловко переобувается.
AGP
Во модераторам работёнки сегодня, не завидую 😂
X-кот
ну неужели соскочит, не замажется ЭТОЙ кровью?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний