По словам Зеленского, он созвонился с президентом США Джо Байденом, и Штаты готовят экономическую помощь Украине.
«Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всё преодолеем, потому что мы — Украина», — обратился Зеленский к украинцам.
Зеленский объявил о введении военного положения по всей Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории страны вводится военное положение. Он сообщил, что Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины.
По словам Зеленского, он созвонился с президентом США Джо Байденом, и Штаты готовят экономическую помощь Украине.
«Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всё преодолеем, потому что мы — Украина», — обратился Зеленский к украинцам.
Президент РФ Путин 24 февраля заявил о начале военной операции в Донбассе. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах. По словам очевидцев, жители Киева начали покидать город.
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