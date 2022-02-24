Зеленский объявил о введении военного положения по всей Украине

Зеленскому 100 раз сказали: позвони руководителям ЛНР и ДНР. Вместо этого он заявил что не знает как их зовут, звонить никому не будет и объявил мобилизацию с выдачей оружия по всей стране, даже винтовки из музеев - и те пронумеровали и выдали призывникам. Он наверное думал, что кто-то его ждать будет и ещё 8 лет волохаться? Также как он, сначала позвонят Байдену, а тот скажет: ни в коем случае, Зеленский же мой кунак! Выдал обращение на 5 минут в котором ни слова об ЛНР и ДНР, только "никого никого не боимся, ничего никому не должны". Это называется полное выпадение из реальности, после таких решений в современном мире даже галстук времени жевать не останется.