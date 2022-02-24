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Зеленский объявил о введении военного положения по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории страны вводится военное положение. Он сообщил, что Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины.

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По словам Зеленского, он созвонился с президентом США Джо Байденом, и Штаты готовят экономическую помощь Украине.

«Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всё преодолеем, потому что мы — Украина», — обратился Зеленский к украинцам.

Президент РФ Путин 24 февраля заявил о начале военной операции в Донбассе. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах. По словам очевидцев, жители Киева начали покидать город.

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Комментарии (5)

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Президент Украины- Байден!
simak
Зеленскому 100 раз сказали: позвони руководителям ЛНР и ДНР. Вместо этого он заявил что не знает как их зовут, звонить никому не будет и объявил мобилизацию с выдачей оружия по всей стране, даже винтовки из музеев - и те пронумеровали и выдали призывникам. Он наверное думал, что кто-то его ждать будет и ещё 8 лет волохаться? Также как он, сначала позвонят Байдену, а тот скажет: ни в коем случае, Зеленский же мой кунак! Выдал обращение на 5 минут в котором ни слова об ЛНР и ДНР, только "никого никого не боимся, ничего никому не должны". Это называется полное выпадение из реальности, после таких решений в современном мире даже галстук времени жевать не останется.
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Довыеживались.
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