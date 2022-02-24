Британия и Япония созывают экстренные заседания государственных советов безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за обострения на Украине. Об этом утром 24 февраля сообщает BBC.
Одновременно с этим экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине созвал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Напомним, ранее сообщалось, что глава британского правительства Борис Джонсон поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду, что «Киев сможет оказать сопротивление».